Hasloh: Kreis ordnet Vollzug an

Garstedter Weg soll für 40-Tonner freigemacht werden

von shz.de

08. September 2018, 16:00 Uhr

Kaum ist die Brücke im Garstedter Weg wieder geöffnet, steht für die Hasloher Politiker das nächste Problem an. Der Antrag der Gemeinde, die 16-Tonnen-Beschränkung für die Brücke auch weiterhin zu erhalten (unsere Zeitung berichtete), wurde vom Kreis Pinneberg abgelehnt. Dies teilte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter mit. In einem Schreiben fordert der Kreis die Gemeinde nun auf, die bisherige Tonnage-Beschränkung für die Nutzung des Garstedter Wegs in Hasloh auf 16 Tonnen zu entfernen.

Die Begründung des Kreises lautet: „Das neue Brückenbauwerk ist nicht gewichtsbeschränkt, während das bisherige Brückenbauwerk konstruktionsbedingt auf eine Tragfähigkeit von 16 Tonnen beschränkt war. Die Gewichtsbeschränkung auf 16 Tonnen resultierte aus der geringen Belastbarkeit der Brücke über die BAB 7. Dieser Anordnungsgrund ist nach Inbetriebnahme des Brücken-Neubaus entfallen.“ Exakt das möchten die Hasloher Kommunalpolitiker jedoch verhindern. Sie sehen eine große Gefahr darin, dass die Straße starke Schäden durch die Lastkraftfahrzeuge davonträgt. „Der Garstedter Weg hat in den vergangenen sechs Jahren alleine durch den Umleitungsverkehr viel aushalten müssen“, betonte der Bürgermeister.



Gutachten gilt als letzte Chance





Die Straße jetzt für bis zu 40 Tonnen schwere Fahrzeuge zu öffnen, würde das Fass vermutlich zum Überlaufen bringen und die Gemeinde müsse mit den Konsequenzen leben. „Wir sind nicht der Meinung, dass die Straße im Stande dazu ist, diesen Schwerlastverkehr zu tragen“, betonte Gunnar Schacht (SPD). Die Sozialdemokraten beantragten schnellstmöglich ein Gutachten in Auftrag zu geben, in dem festgestellt werden soll, ob der Garstedter Weg Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen aushalten kann. Während der Sitzung gab es fraktionsübergreifende Zustimmung für diesen Vorschlag. Einstimmig votierten die Gemeindevertreter für die Beauftragung eines Gutachtens. „Das ist unsere letzte Chance, etwas zu erreichen. Es macht Sinn, diese letzte Möglichkeit zu nutzen“, bekräftigte Brummund. Die Verwaltung wurde beauftragt, Angebote für ein Gutachten einzuholen. Er habe außerdem beim Kreis Pinneberg Widerspruch gegen die Ablehnung des Antrags eingereicht. Diesen hat Brummund bereits Ende August beim Kreis Pinneberg gestellt, um die Frist einhalten zu können.