Reiterhof-Mord in Quickborn : Handydaten des Angeklagten: LKA-Experte verärgert Strafverteidiger mit Bericht

Spezialisten des Landeskriminalamtes Kiel haben sich erneut die Handydaten des Angeklagten Jens P. vorgenommen. Jetzt haben sie die Ergebnisse vorgelegt und mussten sich korrigieren lassen – ausgerechnet vom Angeklagten.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

13. Januar 2022, 18:45 Uhr

Spezialisten des Landeskriminalamtes Kiel haben sich erneut die Handydaten des Angeklagten Jens P. vorgenommen. Jetzt haben sie die Ergebnisse vorgelegt und mussten sich korrigieren lassen – ausgerechnet vom Angeklagten.

Der Prozess um den Quickborner Reiterhof-Mord kommt nicht voran. Noch immer gibt es keine Hinweise, dass die Ermittler die Tatwaffe sicherstellen konnten, keine Augenzeugen, kein Geständnis des Verdächtigen. Dafür aber traten viele problematische Hauptzeugen auf, mit denen wenig anzufangen war, die sich in den vergangenen Monaten auf Erinnerungslücken beriefen, psychisch deutlich auffällig waren oder sich schlicht wichtig machten.

Angeklagter weist auf Fehler hin

Am Donnerstag (13. Januar) nun ist das Verfahren mit der Vernehmung eines Kriminalbeamten fortgesetzt worden. Und fügte dem chaotischen Bild ein weiteres Mosaiksteinchen hinzu. Er präsentierte eine fehlerhafte Auswertung von Mobilfunkdaten, verärgerte damit die Strafverteidiger und wurde auf die Schwächen in seiner Präsentation gleich mehrfach ausgerechnet vom Angeklagten hingewiesen.

Der zuletzt in Hasloh gemeldete Jens P. muss sich wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes verantworten. Er soll seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner André Piontek in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2020 (Sonntag auf Montag) durch zwei Schüsse in den Kopf regelrecht hingerichtet zu haben.

Mehr zum Thema:

Patronen-Analyse belastet Jens P. schwer

LKA-Experten vermuten – Täter trainierte im Wald mit der Waffe

In den vergangenen Monaten drehte sich die Arbeit der Richter immer wieder um die Frage, wo sich P. in der Tatnacht aufgehalten hat. Als sicher darf inzwischen gelten, dass er gegen 1.30 Uhr bei einem Bekannten im Harksheider Weg 101 aufgetaucht ist. Dort blieb er – das legt die Auswertung seines iPhones nahe – bis kurz nach 7 Uhr am nächsten Morgen, fuhr dann kurz nach Hause und tauchte gegen 8 Uhr auf dem Eulenhof auf. Dort war er auch am Abend zuvor gewesen, zumindest ab etwa 22 Uhr, wie das Bewegungsprofil ergeben hat.

Claudia Ellersiek

Die Ermittler, zuerst waren es Beamte der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe (BKI) – verwendeten für die Datenanlayse eine spezielle Software, die Apple zur Verfügung stellt, untersuchten außerdem die Daten der umliegenden Mobilfunkmasten und der WLAN-Punkte. Nun hat sich zudem ein Fachmann des Landeskriminalamtes (LKA) die Auswertung angesehen und die Ergebnisse der Kollegen bestätigt.

Danach lässt sich sagen, dass zur angenommenen Tatzeit zumindest das Handy des Angeklagten auf dem Eulenhof war. Während des Aufenthaltes zeichnete das Handy keine weiteren Bewegungsdaten auf – keine Schritte, kein Standortwechsel. Gegen 1.13 Uhr schließlich loggte es sich aus der Funkzelle am Eulenhof aus und dann an der am Harksheider Weg wieder ein. Da war es 1.23 Uhr.

Weiteres Gutachten zu SMS und WhatsApp

Und doch könnte der Angeklagte das Handy während seines Aufenthaltes auf dem Eulenhof benutzt haben, für Telefonate, WhatsApp-Nachrichten, SMS. Aufklärung erhoffte sich das Gericht von einem Spezialisten des LKA-Kompetenzzentrums digitale Spurensicherung. Sein Job: Jede Kommunikation zeitlich einzuordnen und mit Geodaten zu versehen. Wann telefonierte Jens P. in der Tatnacht mit wem und von wo aus? Wann schickte er von wo aus welche Nachrichten an wen? Wann fand das letzte Telefonat mit dem Opfer statt? Wann schickten sich Opfer und Angeklagter die letzten Nachrichten?

Mehr zum Thema:

Wichtige Zeugin sagt aus – Rätsel um blutverschmierte Zettel

Treffen in der Tatnacht – Zeuge erinnert sich an Pistole auf einem Sofa

Der Zeuge lieferte zunächst nicht. Seine Auswertungen mögen richtig gewesen sein, sein Bericht war es nicht. Da wurden Anrufer und Empfänger verwechselt und SMS-Nachrichten herangezogen, die sich bei näherer Betrachtung als irrelevant herausstellten. Für die Prozessbeteiligten, allesamt technisch weit weniger kundig als der Zeuge, machte das eine Bewertung nahezu unmöglich. Was bei Prozessbeobachtern für Kopfschütteln sorgte: Immer wieder war es der Angeklagte, der auf eine fehlerhafte Darstellung oder falsche Daten hinwies.

Nun muss der Kriminalbeamte seine Auswertung komplett überarbeiten und wird im Februar erneut gehört. Das Gericht dürfte die Hauptverhandlung ohne nennenswerten Erkenntnisgewinn beendet haben – wieder einmal, muss man sagen. Der Prozess wird am Freitag (21. Februar) fortgesetzt.