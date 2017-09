Gymnasien begrüßten Fünftklässler

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

„I know I am not alone“, sangen die frisch gebackenen Sechstklässler für ihre jüngeren Nachfolger am Quickborner Elsensee-Gymnasium (ESG) unter der Leitung von Musiklehrerin Melanie Grunert. Schulleiter Michael Bülck fügte in seiner Begrüßungsrede anlässlich der Einschulungsfeier am Dienstagvormittag hinzu: „Hier werdet Ihr nicht alleine gelassen.“

Im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DGB) begrüßte Schulleiter Manfred Brandt seine neuen Fünftklässler mit ähnlichen Worten: „Ihr seid alle in derselben Situation und doch ist jeder einzigartig.“ Beide Pädagogen wünschten sich einen regen Austausch, Mitwirkung sowie Unterstützung seitens der Eltern und baten ausdrücklich darum, den Kindern Zeit zu geben. Zeit, den neuen, anderen Schulalltag kennen zu lernen. Zeit, um anzukommen.

Arno Meyer, Unter- und Mittelstufenkoordinator am ESG, bat die Eltern um Interesse, Gelassenheit und Vertrauen in die Lehrkräfte. Seinen neuen Schülern sagte er: „Ihr habt eine tolle Chance, neue Freundschaften zu schließen. Seid neugierig und lasst euch auf Neues ein.“ Brandt legt Wert auf die Freude im sozialen Zusammenleben der Schüler. „Wenn es ihnen gut geht, können sie lernen“, sagte er. Beide Schulleiter betonten die Wichtigkeit von Sozialkompetenz und Miteinander.

Während beider Einschulungsfeiern stellten sich jeweils Schüler der höheren Mittel- oder Oberstufe den Neuankömmlingen als Streitschlichter sowie Paten vor. Die erste Gruppe ist speziell ausgebildet, um mit unterschiedlichen Konflikten umgehen zu können und gemeinsame Lösungen auf Augenhöhe mit ihren jüngeren Mitschülern zu finden. Hierbei seien sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Weder Eltern noch Lehrkräfte werden involviert. Die Streitkultur hat sich ebenso bewährt wie die der Paten. Hier stehen immer zwei ältere Schüler einer fünften Klasse für alle Fragen und Anliegen zur Seite. Gemein ist beiden Schulen auch die Klassenleitung im Zweier-Team. „Das hat den Vorteil von einem festen Ansprechpartner, auch wenn der Klassenlehrer mal krank oder auf Klassenreise ist“, so Meyer.

Eine Neuigkeit am ESG ist eine junge Absolventin eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Die ehemalige Schülerin Swantje Inselmann unterstützt insbesondere die neuen fünften Klassen.

Am Bonhoeffer-Gymnasium sorgten die Instrumental-AG unter der Leitung von Sabine Stegmann und der Unterstufenchor unter der Leitung von Vanessa Horn für das Rahmenprogramm, durch das ein Moderatoren-Team zweier Siebtklässler führte. Amelie Zeidler und Jarik Foth sorgten für so manchen Lacher im Publikum. Zum Abschluss der Veranstaltung lud Jarik die Eltern mit den Worten: „Stichwort Kaffee. Ihre kleinen Schlingel sind jetzt abgegeben“, ans Kuchenbuffet ein. Und Amelie fügte charmant hinzu: „Dann war’s das.“