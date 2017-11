Gütesiegel für Comenius-Schule

vergrößern 1 von 2 Foto: Joachim Welding 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:38 Uhr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat die Quickborner Comenius-Gemeinschaftsschule mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. „Die Schule engagiert sich in herausragender Weise in der Berufs- und Studienorientierung BOS ihrer Schüler“, sagte sie während einer Feierstunde in Kiel, zu der auch eine Delegation aus Quickborn angereist war.

Das Siegel wurde erstmals im vergangenen Jahr an 58 Schulen verliehen. Im laufenden Jahr sind nun zwölf Schulen hinzugekommen, die zukünftig mit dem Qualitätsnachweis für sich werben können. Prien wertete den Umstand, dass damit inzwischen 17 Prozent der weiterführenden Schulen im Land ausgezeichnet wurden, als einen Beweis für die Güte des Bildungsstandorts Schleswig-Holstein.

Im Stundenplan der Comenius-Schule hat die Berufsorientierung einen festen Platz – wichtige Voraussetzung für das Siegel. Bereits ab Klasse fünf werden die Schüler mit Lernmethoden und Lernorganisation vertraut gemacht. In den folgenden Klassenstufen kommen Präsentationsformen, Konzentrationsübungen und Werkstatttage hinzu. Von großer Strahlkraft nicht zuletzt wegen der Kooperationspartner ist der Berufskundetag für die Klassen neun und zehn. Wie unsere Zeitung bereits mehrfach berichtete, haben Unternehmen hier die Möglichkeit, um qualifizierten Nachwuchs zu werben. Schüler können sich im Gegenzug einen Überblick über das jeweilige Ausbildungsangebot verschaffen und Kontakte zu Betrieben knüpfen. „Wir bekennen uns ganz klar zur dualen Ausbildung. Sie ist untrennbar mit unserem wirtschaftlichen Erfolg verbunden“, sagte Prien und unterstrich gleichzeitig den Wert einer professionell konzipierten Studienorientierung.

Sie kündigte ein Gesamtkonzept an, das die BOS „sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II intensiviert und näher an der Praxis aufstellt“. Alle im laufenden Jahr ausgezeichneten Schulen erfüllten die hohen Anforderungen an eine berufliche Orientierung, so die Bildungsministerin. Zentraler punkt bei der Bewertung ist die strukturelle Verankerung und Organisation der BOS in einer Schule und die verlässliche Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

An der Feierstunde in Kiel nahmen aus Quickborn neben Burkhard Arndt, Leiter des Fachbereichs Bildung in der Quickborner Verwaltung, auch Comenius-Schulleiterin Susanne von Glasenapp, Christian Gramann, Koordinator der Berufsorientierung an der Comenius-Schule, seine Kollegin Birgit Schmalmack und Tim Thurau, Personalreferent bei der May & Olde GmbH und damit Kooperationspartner der Schule, teil.