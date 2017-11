Grünes Licht für 23 neue Wohnungen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Stadt Quickborn wächst weiter: Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Quickborn hatten während ihrer jüngsten Sitzung gleich zwei Bebauungspläne auf der Tagesordnung. Dazu gehörte die erste Änderung des Plans für das Gebiet östlich der Pinneberger Straße und nördlich des Ahrenskamps. Auf dem gut einen Hektar großen Gelände sollen vier Mehrfamilienhäuser mit je zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss entstehen.

Geplant sind insgesamt 23 frei finanzierte Wohneinheiten. Auch zwei Tiefgaragen sowie ein Wendehammer für Müllfahrzeuge und ausreichend Besucherparkplätze wurden von dem Architektenbüro Feldsien eingeplant. „Es gibt eine gute örtliche und überörtliche Anbindung. Ziel ist es, Wohnraumbedürfnissen in der Stadt nachzukommen“, erklärte ein Sprecher des Fachbereichs Stadtentwicklung. Noch zu klären seien der Atem- sowie Lärmschutz, die Geologie in diesem Bereich sowie die Entwässerung. Das Bauvorhaben sorgte bei Horst Stahl (FDP) für Sorgen: „Ich habe Bauchschmerzen dabei, dass die Anzahl der Wohnungen vielleicht unsere Infrastruktur, wie Kindergärten, überfordert.“ Bürgermeister Thomas Köppl (CDU, Foto) konnte die Bedenken nachvollziehen, „dennoch denke ich, dass wir in dieser Sache auf einem guten Weg sind. Allerdings kann ich selbstverständlich keine Garantieurkunde dafür erteilen, dass die Kita-Plätze reichen werden“. Die Ausschussmitglieder stimmten dennoch einstimmig für den Bebauungsplan.

Bei dem Bebauungsplan für das Projekt nördlich des Friedhofs mit Teilflächen des Grundstücks Kieler Straße 112 und des Flurstücks 64/3 sowie mit den Baugrundstücken Friedhofsweg 1, 3, 5 und 5 a erfolgte die dritte Änderung. Auch auf diesem Gelände ist eine bauliche Verdichtung mit Mehrfamilienhäusern geplant. Planungsziel ist eine Entflechtung von Wohnen und Gewerbe.

Ebenerdige Parkplätze sowie die Integration schutzwürdigen Baumbestandes wurden dabei berücksichtigt. Auch bei diesem Bauvorhaben äußerten die Politiker ihre Bedenken. „Die Bebauung ist an der Stelle sehr massiv und für die Allgemeinheit zu hoch“, sagte Thomas Dänecke (CDU). Auch Bernd Kleinhapel (CDU) betonte, dass die Fraktion noch erheblichen Beratungsbedarf sehe: „Wir sind noch nicht soweit, jetzt eine Entscheidung treffen zu können“, erklärte der Ausschussvorsitzende. Die Beschlussvorlage soll nun während der nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. Dezember, erneut beraten werden.