Grünen-Spitze wird weiblich

Quickborns langjähriger Ortsverbandsvorsitzender Dirk Salewsky zieht sich überraschend zurück / Nachfolgerin ist neu in der Partei

von shz.de

17. Januar 2019, 16:00 Uhr

Es war eine Überraschung, mit der offenkundig nicht mal die Fraktion gerechnet hat: Bei der Jahresmitgliederversammlung der Quickborner Grünen hat Vorsitzender Dirk Salewsky nach 30 Jahren im Amt unerwartet abgedankt und damit den Weg für eine Neuorientierung frei gemacht. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Mitglieder den Parteineuling Anke Thomsen. Zuvor hatte sie in einer kurzen Bewerbungsrede ihre Ziele für die Zukunft des Ortsverbands abgesteckt und dabei vor allem mehr Verbindlichkeit und ein schärferes Profil gefordert.

Die Versicherungskauffrau trat vor der Kommunalwahl in die Partei ein und ist seitdem Mitglied der Fraktion. Sie bezeichnete den Wahlausgang (die Grünen holten im vergangenen Mai 18,3 Prozent der Stimmen und legten gegenüber der Wahl vor fünf Jahren um 2,7 Prozentpunkte zu) als einen klaren Auftrag der Wähler. „Die Bürger setzen große Hoffnungen in uns und wollen, dass sich die Grünen stärker einmischen“, sagte sie. Der Ortsverband müsse sichtbarer werden, die aktiven Mitglieder sich „auch mal was trauen“.

Thomsen grenzte sich gegenüber ihrem Vorgänger klar ab und setzt ihren Arbeitsschwerpunkt auf die Kommunikation nach außen. Regelmäßige Treffen, gern auch spontane politische Aktionen, Vorträge von Gastrednern zu aktuellen Sachthemen – mit Vorschlägen wie diesen skizzierte sie ihren Kurs, für den sie leidenschaftlich warb. Dabei will sie die Arbeit auf viele Schultern verteilen, „damit kein Stress aufkommt und die Arbeit Spaß macht“.

Mit dem Rückzug von Salewsky, der sich in Zukunft auf seine politische Arbeit in der Fraktion konzentrieren will, geht eine Ära zu Ende. Seit seinem 17. Lebensjahr steht der heute 52-Jährige an der Spitze des Ortsverbands, lediglich unterbrochen von einer fünfjährigen Pause. Bei der Begründung für seine Entscheidung blieb er vage, sprach davon, dass frischer Wind einem Ortsverband immer gut tue, machte aber auch deutlich, dass er erneut kandidiert hätte, wenn Thomsen ihren Hut nicht in den Ring geworfen hätte.

Weniger überraschend kam der Rückzug des Vize-Parteichefs Bernd Gronewaldt. Auch er lehnte eine erneute Kandidatur ab. Ihm folgte Ratsfrau Pamela Masou nach, die ebenfalls ohne Gegenstimme gewählt wurde. Sie kündigte an, zusammen mit Thomsen die Diskussionskultur in der Partei beleben zu wollen. Keine Veränderung gab es bei der Besetzung des Schatzmeisterpostens. Simon Schanz macht weiter, auch er wurde ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Schriftwart und Beisitzer gibt es im Vorstand der Quickborner Grünen nicht. Lena Gilster ist ab sofort eine von zwei Kassenprüfern, auch sie ist neu in der Partei, die aktuell wieder wächst. Laut Salewsky haben die Quickborner Grünen inzwischen 23 Mitglieder, bislang waren es 18. Hinzu kommen drei „Sympathisanten“. Auch Moritz Pauen (kl. Foto) ist Neumitglied, gerade mal 17 Jahre alt und damit jünger als alle anderen seiner Parteifreund. Der Schüler am Elsensee-Gymnasium wurde ebenfalls mit der Aufgabe der Kassenprüfung betraut und war erst einige Tage vor der Versammlung in die Partei eingetreten.