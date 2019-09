Grüne fordern Klima-Masterplan

Quickborner Partei hofft auf andere Fraktionen und möchte Arbeitsgruppe bilden

von Claudia Ellersiek

02. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Bündnis 90/Die Grünen wollen den Klimaschutz nun auch ganz offiziell in Politik und Verwaltung der Stadt Quickborn verankern. Erklärtes Ziel ist demnach, die Klimaverträglichkeit als zusätzliches Prüfkriterium einzuführen. Damit lösen Fraktion und Partei ein Versprechen ein, dass sie Anfang August im Gespräch mit unserer Zeitung gegeben hatten. Damals kündigten sie ein Klimaschutzkonzept für die Zeit nach der Sommerpause an.

„Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern hat unmittelbare Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten in Quickborn, heißt es in einem von Ratsfrau Sabine Schaefer-Maniezki unterzeichneten Antrag, mit dem die Partei um Mitstreiter in den anderen Fraktionen wirbt. „Wir wünschen uns beim Thema Klimaschutz einen parteiübergreifenden Konsens, vorzugsweise durch eine entsprechende Arbeitsgruppe“, formulierte Fraktionschef Dirk Salewsky. Ihr sollen außerdem Unionsmitglieder, Sozialdemokraten und Liberale angehören, die gemeinsam einen Masterplan Klimaschutz erarbeiten sollen.

Gehen die anderen Fraktionen den Weg mit, müssten zukünftig alle Vorhaben der Stadt auch im Hinblick auf ihre Klimaverträglichkeit beleuchtet werden. Bislang werden etwa schon die finanziellen Auswirkungen eines Vorhabens geprüft. Beschlussvorschläge, die Grundlage für politische Beratungen in den Ausschüssen und der Ratsversammlung sind, wären bei Bedarf anzupassen, immer dann also, wenn bei Beibehaltung der ursprünglichen Planungen die Klimaziele verfehlt würden. Zu bevorzugen sind dann jeweils jene Lösungen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken.

Die Einwohner Quickborns sind ausdrücklich aufgefordert, ihre Ideen beizusteuern. Schaefer-Maniezki erneuerte die Einladung zum Besuch am Stand der Partei während des Eulenmarktes am Sonnabend, 21. September. Gesammelt werden die Vorschläge auf einer Wandzeitung.