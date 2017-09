Gratis-W-LAN auch im Beluga-Kino

vergrößern 1 von 2 Foto: ellersiek 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 27.Sep.2017 | 16:15 Uhr

Die Stadtwerke Quickborn verdichten das freie W-LAN-Netz und haben sich mit dem Beluga-Kino als nächsten Hotspot nicht nur einen langjährigen Kooperationspartner, sondern auch einen hervorragenden Multiplikator ausgesucht: Das inhabergeführte Lichtspielhaus wird in diesem Jahr dank Blockbustern wie „Fack ju Göhte 3“ die Marke von 120 000 Besuchern knacken.

Im Freibad gibt es bereits freies W-LAN, im Rathaus-Foyer sowieso und auch auf den AKN-Bahnhöfen bis nach Neumünster können Smartphone-Besitzer surfen und posten, ohne ihr eigenes Datenvolumen zu verbrauchen. Von dem Quickborner Kino als nächster Station profitieren alle. „Wir möchten schon, dass die Kinobesucher während des Films ihre Handys nicht nutzen, aber wir bieten ihnen jetzt die Möglichkeit, vorher noch ein Selfie zu machen und das auf Instagram oder Facebook hochzuladen“, sagte Kinoinhaber Kai Bartels. So erfährt die Welt, wer sich im Quickborner Kino aufhält. Die Stadtwerke bekommen dafür einen Werbespot, mit dem die Filmfans vor jeder Vorführung begrüßt werden. „Die W-LAN-Kurzzeit-Nutzung lässt sich mit einem Klick aktivieren. Danach besteht der Zugang im Kino für vier Stunden. Wer länger bleibt, muss sich nur wieder neu verbinden“, sagte Stadtwerke-Vertriebsleiter Jan Wilhelm. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist mit 100 Mbits hoch, „manchmal höher als zu Hause“, so Wilhelm. Dafür arbeiteten die langjährigen Kooperationspartner eng zusammen. Die Stadtwerke stellten die Antenne auf und erstellten den Hausanschluss, der Kinobetreiber verkabelte die Kinosäle, Eingangsbereich und Foyer.

Weitere Antennen wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben. „2018 machen wir weiter“, sagte Unternehmenssprecherin Jeannine Kuper. Dann soll die Achse Bahnhofstraße, Forum und Am Freibad geschlossen werden. „Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Bereiche, wo sich die Quickborner aufhalten und es deshalb Sinn macht“, so Kuper.

Vor etwa zwei Jahren haben die Stadtwerke mit dem Aufstellen der Antennen für das freie W-LAN begonnen. „Ziel ist es, Quickborn dichter an das digitale Zeitalter zu bringen“, so Wilhelm. Inzwischen gibt es zehn Standorte. „Mobyklick“ heißt das Netz der Kooperationspartner Telquick und Wilhelmtel.