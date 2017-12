Glühwein trinken für guten Zweck

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Das ist unser Beitrag für die Stadtwerke. Wir arbeiten immer sehr eng zusammen und erhalten sehr viel Hilfe von dort“, sagte Andreas Torn, Vorsitzender von Quickborn Hilft anlässlich der Neueröffnung des Kundencenters der Stadtwerke Quickborn. Mitglieder des Vereins waren während der Veranstaltung für das Catering zuständig. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Kasseler mit Sauerkraut, Glühwein, Kinderpunsch und Popcorn fließen in die Hilfsprojekte.

Nach einer mehrmonatigen Umbauphase haben die Stadtwerke in dieser Woche ihr umgebautes Kundencenter offiziell vorgestellt. „Unser Ziel war es vor allem, die Räumlichkeiten offener und interessanter zu gestalten“, sagte Unternehmenssprecherin Jeannine Müller. Dabei sei die Planung durchaus eine Herausforderung gewesen, da die Anlaufstelle nicht geschlossen werden sollte. „Wir haben in Etappen renoviert. Deshalb konnten die normalen Öffnungszeiten bestehen bleiben, allerdings in eingeschränkten Räumlichkeiten“, so Müller. Nun gibt es eine ansprechende Kinderecke, in der Kinder spielen können, während ihre Eltern in Ruhe mit den Beratern der Stadtwerke ihre Anliegen besprechen. „Außerdem können unsere Kunden dank unseres Smart-Home-Hauses ab sofort auf einen Blick sehen, was bei Ihnen zu Hause verbaut ist und wie die einzelnen Geräte vernetzt sind. Das gilt zum Beispiel für Stromzähler und FritzBox“, sagte Müller.

Das Team von Quickborn hilft kam am Tag der Neueröffnung mit dem Wagen, an dem es traditionell in der Adventszeit unter dem Motto „Glühwein für den guten Zweck“ jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr zum winterlichen Absacker auf das Gelände am Forum einlädt. „Die Leute laufen uns mittlerweile die Bude ein“, freute sich Torn über den großen Ansturm. Gestern war außerdem der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh unter der Leitung von Michael Schmult dabei. An diesem Wochenende stehen weitere Aktionen auf dem Programm.

Der Quickborn-Hilft-Cup mit dem 1. FC Quickborn in der Lilli-Henoch-Halle am Ziegenweg beginnt heute um 11 Uhr. Die Erlöse erhält an dem Tag Quickborn Hilft. Morgen wird das Turnier fortgesetzt und startet dann um 13 Uhr. Dann gehen die Einnahmen an die Sternenbrücke Hamburg. Letztes Treffen am Glühweinstand beim Forum in diesem Jahr mit dem Helferteam der Eulenstadt, dessen Schirmherren Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) und NDR-Moderator Carlo von Tiedemann sind, wird die große Weihnachts-Abschluss-Party am Freitag, 22. Dezember, von 17 bis 20 Uhr sein.