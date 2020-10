Zeugen gesucht : Gestohlener Land Rover Sport in Norderstedt wieder aufgetaucht

Anwohner entdeckten den auffälligen Geländewagen in der Siegfriedstraße. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

von Caroline Hofmann

20. Oktober 2020, 16:44 Uhr

Norderstedt | Gute Nachrichten für den Besitzer eines Land Rover Sport in Norderstedt: Das in der Nacht zu Montag (19. Oktober)gestohlene Fahrzeug ist wieder aufgetaucht. Anwohner der Siegfriedstraße hatten den Land Rover am Dienstag (20. Oktober) in der rund 8 Kilometer entfernten Straße entdeckt und die Polizei informiert.

Wie berichtet, war das Fahrzeug von einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Lehmbarg gestohlen worden. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Geländewagen sichergestellt.

Wer hat etwas beobachtet?

Eine Spur von den Tätern gibt es derzeit noch nicht. Deshalb hoffen die Ermittler jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diejenigen, die in der Nacht beobachtet haben, wer das Fahrzeug in der Straße abgestellt hat, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

