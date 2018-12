Gesicht der neuen Führungsgeneration

Simon Hennig steht für die Qualifizierungsanstrengungen der Stadt Quickborn

von Claudia Ellersiek

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Die Quickborner Verwaltung reagiert zunehmend auf die steigenden Anforderungen an die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst und setzt dabei auch auf individuelle Qualifizierungswünsche. Sonja Eberlei, Leiterin der Abteilung Personal, stellte jetzt Simon Hennig vor, der nach erfolgreichem Abschluss des Angestelltenlehrgangs II einem Beamten im gehobenen Dienst gleichgestellt ist und damit Führungsaufgaben im Fachbereich Finanzen übernehmen kann und wird.

Der 31-Jährige gilt als ausgewiesener Zahlenmensch und ist bereits seit 2013 Mitarbeiter der Quickborner Stadtkasse. „Seine Bewerbung war ein Glücksfall für uns, denn Herr Hennig hatte vorher bereits lange in der Finanzbuchhaltung einer Kommune gearbeitet“, sagte Bürgermeister Thomas Köppl (CDU). Er sei schnell bereit gewesen, anspruchsvollere Aufgaben wahrzunehmen.

Eberlei kündigte an, die Verwaltung werde auch zukünftig verstärkt die eigenen Leute fortbilden. „Wer engagiert ist und sich zukünftig anspruchsvolleren Aufgaben widmen möchte, stellt die Stadtverwaltung für Lehrgänge an der Verwaltungsakademie frei“, sagte sie. Außerdem übernehme die Stadt die Seminargebühren. Im Gegenzug hat sich Hennig verpflichtet, noch mindestens zwei Jahre in Quickborn zu bleiben. Hintergrund der Offensive, mit denen im Rathaus nach Angaben Köppls bereits vor einigen Jahren begonnen wurde, sind die zunehmenden Probleme, Verwaltungsfachangestellte zu finden.

Hennig durchlief den Lehrgang auf eigenen Wunsch und in Absprache mit seinen Mentoren in drei Teilmodulen und war zwischendurch immer wieder an seinem Arbeitsplatz. Eberlei lobte sein Engagement. „Diese Fortbildung ist aufwändig und bedeutet eine Menge zusätzliche Arbeit“, sagte sie. Dass die Prüfung nicht ganz einfach, die Erwartung an die Teilnehmer aber hoch sei, verstärke den Druck. Hennig kam im Zuge der damals neuen Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh in die Quickborner Verwaltung. „Ich freue mich jetzt auf neue Aufgabenfelder“, sagte er.

Bereits im November hatte Köppl im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert, dass die Stadt außer der Weiterbildung auch auf attraktive, moderne Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeitmodelle und weitreichende Freiheiten für die 90 Beamten und Angestellten setzt. Auch für Quereinsteiger werde bis hin zum Studium inzwischen nahezu alles möglich gemacht. Folge: „Wir bilden jedes Jahr ein bis zwei Azubis aus und haben bislang fast alle langfristig an uns binden können“, sagte der Verwaltungschef.