Geschickt aufgestapelter Weihnachtsbaum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Claudia Ellersiek

erstellt am 21.Dez.2017 | 17:35 Uhr

Dieser Weihnachtsbaum ist einer der intellektuellen Sorte, einer mit gewichtigem Inhalt und in jedem Fall ebenso schön wie besonders. Er steht in der Quickborner Stadtbücherei und wurde von den Mitarbeiter aus einer ganzen Reihe von Bänden des Literaturlexikons von Kindler aufgestapelt. „Das Lexikon ist veraltet. Wir haben es schon vor längerer Zeit aussortiert, haben es aber aufgehoben“, sagte Büchereileiter Klaus Fechner. Umgesetzt hat Mitarbeiterin Michaela Ploog die Idee. Und das nicht zum ersten Mal. „Das ist jeweils ein Weihnachtsgruß von der Stadtbücherei an unsere Leser und alle Quickborner“, sagte Fechner. Stimmungsvoll ist der Baum allemal, mit seinen Kerzen aus bunter Pappe, der Lichterkette, den kleinen Weihnachtsmannmützen und Mini-Geschenken. Ein Hingucker.