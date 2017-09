Selbsthilfegruppe : Gerhard Tepp hilft beim harten Weg in ein Leben ohne Sucht

vergrößern 1 von 2 Foto: Privat 1 von 2

Quickborn | Seinen schwersten Kampf hat der Quickborner Gerhard Tepp Anfang der 2000er gekämpft. Dass er siegte – mit Disziplin, Mut und einem unbändigen Willen – dürfte ihm das Leben gerettet haben: Tepp war doppelt suchtbelastet und abhängig sowohl von Medikamenten als auch von Alkohol. Heute lebt er nicht nur clean und abstinent, sondern gibt seine Erfahrungen auch weiter. Er leitet die Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes in Quickborn-Heide, die mit derzeit acht aktiven Mitgliedern noch weitere Betroffene aufnehmen kann.

„Wir treffen uns einmal in der Woche und sprechen dann über Alltägliches“, sagt Tepp. Allerdings, gibt er deutlich zu verstehen, hätten die Zusammenkünfte so gar nichts von einem Kaffeekränzchen. „Wir fragen nach, wer welche Probleme hat, was in der vergangenen Woche positiv oder negativ war.“ Die Teilnehmer sind Betroffene und Angehörige und stützen sich gegenseitig. Mit der Selbsthilfegruppe steht ihnen dafür ein geschützter Rahmen zur Verfügung. „Mit Hilfe der Gruppe ist es schon vielen Betroffenen gelungen, aus dem Sumpf der Abhängigkeit herauszukommen“, sagt Tepp. Angehörige würden darüber hinaus den Umgang mit der Krankheit lernen und könnten sich so besser auf den Partner einstellen.

Wer seine Sucht besiegen will, hat kaum eine Alternative, denn die Zahlen sprechen für sich. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls nach einer Therapie ohne Nachsorge bei 75 Prozent liegt. Tepp ist den ganz klassischen Weg gegangen., der in seinem Fall allerdings ein besonders harter war. Nach einer Operation litt er unter starken Schmerzen, die die Ärzte mit einem Opiat bekämpften. Dafür bezahlte Tepp einen hohen Preis. Zu seinem Alkoholproblem kam eine weitere Abhängigkeit.

„Ich habe eine 16monatige Langzeittherapie in einer Klinik am Plöner See gemacht.“ Danach vertraute er sich den Beratern der ATS Suchtberatungsstelle an und suchte sich eine Selbsthilfegruppe. Dass er es geschafft hat, macht ihn stolz. Inzwischen ist er selbst ein Fachmann, weiß, was er sich zutrauen kann und geht mit seiner Geschichte entspannt um. Davon profitieren die Mitglieder der Selbsthilfegruppe, deren Leiter Tepp ist.

„Alles, was bei uns besprochen wird, bleibt unter uns und wird streng vertraulich behandelt.“ Externe Teilnehmer, etwa die Berater der ATS, gibt es nicht. „In der Mehrzahl sind wir Alkoholkranke, die unterschiedlich lange abstinent leben, Frauen ebenso wie Männer“, sagt Tepp. Aber auch von Medikamenten abhängige Menschen und solche mit einer Co-Abhängigkeit gehören der Gruppe an. „Spieler und Internetsüchtige haben wir aber nicht, das sind beides ganz besondere Formen.“ Für sie gebe es eigene Kreise.

Allerdings, so Tepp, habe die Selbsthilfegruppe auf die Dauer nur dann eine Chance, wenn neue Mitglieder frische Ideen und neue Impulse einbringen würden. Deshalb hofft er zeitnah auf Zuwachs. Wer Kontakt zu Gerhard Tepp aufnehmen möchte, kann das unter Telefon 04106-804990 tun.

Die Quickborner Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes gibt es bereits seit 27 Jahren. Beständigkeit gehört bei dieser Einrichtung dazu, und so treffen sich die Mitglieder seit dem ersten Gruppenabend im Oktober 1990 immer am Montag, von 19 bis 21 Uhr, in den Räumen der Martin-Luther-Kirche in Quickborn-Heide, Lornsenstraße 21-23. Die Treffen finden unter dem Dach des Blauen Kreuzes statt, eine Organisation der evangelischen Kirche in Deutschland. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter legen an mehr als 400 Standorten immer wieder neue Programme auf und kümmern sich aktuell um mehr als 1000 Gruppen- und Vereinsangebote.