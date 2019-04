Gemeinsam die Stadt von Müll befreien

von Claudia Ellersiek

18. März 2019, 16:00 Uhr

Der Lions Club und die Stadt Quickborn rufen alle Bürger dazu auf, sich am Sonnabend, 23. März, an der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ in Quickborn zu beteiligen. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) im Ziegenweg. Dort werden die Teilnehmer zunächst in Gruppen aufgeteilt und eingewiesen, bevor sie losmarschieren können.

„Mit dieser Aktion sollen vor allem die gemeinsame Verantwortung und das Engagement im aktiven Umweltschutz gefördert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ziel ist es, die öffentlichen Plätze, Rabatten, Naturflächen und Beete von Müll zu befreien. Die Teilnehmer sollten wetterfeste Schuhe und angemessene Kleidung sowie robuste Handschuhe mitbringen. Die Stadt kümmert sich um Warnwesten und kann auch einige Greifzangen zur Verfügung stellen. Als sicher gilt die Beteiligung der Jäger und Angler, die sich eigenständig organisieren und sich um ihre Reviere kümmern. Auch die Bürger in Renzel machen seit vielen Jahren mit und haben dabei vor allem ihren Stadtteil im Blick. Andere Vereine, Verbände und Institutionen werden ebenfalls gebeten, ihre Vertreter zu schicken.

Der Lions Club sorgt im Anschluss an die Aktion in der DBG-Mensa für einen Imbiss. Damit reagiert der Vorstand auf die Kritik vieler Teilnehmer an der Aktion im vergangenen Jahr, als Stadt und Politik aus Kostengründen eine Mahlzeit am Ende der Aktion verzichtet hatten. Damals gab es lediglich Getränke. Nun übernimmt der Lions Club die Kosten.