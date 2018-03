Feuer in der Stettiner Straße : Garage brennt in Ellerbek: Zwei Personen verletzt

Mit 40 Einsatzkräften waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ellerbek und Egenbüttel vor Ort.

von shz.de

22. März 2018, 18:16 Uhr

Ellerbek | Großer Schreck in der Stettiner Straße in Ellerbek (Kreis Pinneberg). Am Donnerstag ist in einer Garage eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Mit 40 Einsatzkräften waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ellerbek und Egenbüttel vor Ort. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurden zwei Personen leicht verletzt. Aufgrund des Verdachts einer Rauchvergiftung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Flammenüberschlag auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. Der Grund für den Brand sowie die Schadenshöhe sind laut Polizei noch nicht bekannt.

