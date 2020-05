Serie für Spaziergänger : Fußläufig durch Quickborn: Hier finden Sie alle Teile im Überblick

Spaziergänge durch Quickborn: An dieser Stelle haben wir alle Teile unserer Serie zusammengefasst.

von Caroline Hofmann

04. Mai 2020, 16:06 Uhr

Quickborn | Die Stadt Quickborn erstreckt sich auf einer Fläche von gut 43 Quadratkilometern, auf denen nach jüngsten Erhebungen jeweils 493 Menschen leben.

Da bleibt reichlich Platz für Wald, Feld und Wiesen. Eine Stadt im Grünen mit einer auch abseits des Himmelmoors reizvollen Landschaft. Wo der Wanderer schon mal allein bleibt und in aller Ruhe genießen kann, was die Natur an Besonderheiten zu bieten hat, zeigt unsere Serie „Fußläufig“.

Mehr als nur das Himmelmoor

Dort nehmen wir Sie mit auf Spaziergänge durch Quickborn. Dabei erkunden wir unter anderem das Regenrückhaltebecken an der Talstraße. Aber auch der Quickborner Stadtwald ist besonders in den Frühlings- und Sommermonaten ein spektakuläres Ausflugsziel. Denn die Eulenstadt hat noch viel mehr zu bieten als das Himmelmoor. An dieser Stelle haben wir alle Serienteile zusammengefasst.

1. Teil: Das Regenrückhaltebecken an der Talstraße

2. Teil: Der Gronauwald