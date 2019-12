Einmal mit extra Belag, bitte : Für 20.000 Euro: Ellerbeker Harbig-Halle erhält neuen Schutzboden

Die Abstimmung dazu verlief knapp.

Bastian Fröhlig

20. Dezember 2019, 15:00 Uhr

Ellerbek | Der Boden der Ellerbeker Harbig-Halle beschäftigt die Politik der Gemeinde schon seit mehr als einem Jahr. Nun wurde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter berichtet, dass es in der Halle seit dem vergangenen Kleidermarkt erhebliche Schäden gebe. „Man kann nicht ermitteln, wie es dazu gekommen ist, aber wir müssen etwas tun“, sagte Martin Berg (CDU) in der Ellerbeker Gemeindevertretung. „Wir können es nicht einfach mit Klebeband flicken. Zudem gibt es im Boden weiche Stellen.“

Schutz wiegt etwa drei Tonnen

Seit zwei Jahren werde bereits über einen Schutz für den Hallenboden bei Veranstaltungen diskutiert. 2,6 bis 2,7 Tonnen wiege der Schutz, den die Gemeinde Tangstedt für seine Turnhalle verwendet. Damit würden dort etwa 1200 Quadratmeter Hallenboden abgedeckt, berichtete Sabine Sievers (FDP).

Die Frage sei, wer den Boden in Ellerbek vor Veranstaltungen verlege. „In Tangstedt übernehmen den Aufbau der Sportverein oder die Freiwillige Feuerwehr“, sagte Sievers. Die Kehrseite: Bei zwei Tagen Vorlauf und Zeit für die Nachbearbeitung könne es sein, dass die Harbig-Halle fünf Tage nicht genutzt werden könne. „Wie steht eigentlich der TSV dazu, wenn der Spielbetrieb ausfällt?“, fragte Sievers in die Runde.

Klebestreifen sind keine Reparaturen

Die derzeit vorhandenen Klebestreifen auf dem Boden seien keine Reparaturen, sondern Markierungen des Hallenwarts, um Leckagen im Dach zu orten, berichtete Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP). An einer Stelle gebe es einen Riss bis auf den Holzunterbau. Aber: „Der Hallenboden hat sich, auch, wenn er empfindlicher ist als früher, bewährt“, sagte Hildebrand. Das Amt prüfe an Stellen, die nachgeben, die Gewährleistungspflicht. „Der Boden ist schichtweise aufgebaut. Da sind vermutlich Platten verschoben.“

Eine Rolle wiegt 100 Kilogramm

FDP und SPD schlugen vor, die Schutzböden anzufragen – aber auch zu prüfen, wer diese verlegen könne. Eine Beratung darüber solle im Bauausschuss erfolgen. „Wir drehen uns im Kreis. Wir wollen die Möglichkeit haben, Geld in den Haushalt einzustellen, damit wir bei dem Thema weiter handeln können“, sagte Berg. „Das ist ja keine Raketenwissenschaft“, sagte Sönke Kleymann (CDU). Eine Rolle wiege etwa 100 Kilogramm. Es gebe verschiedene Dicken und Dichten. Er regte an, einen Arbeitskreis einzurichten, in dem jede Fraktion vertreten ist. Diesen gibt es aus Sicht von Reiner Stoldt (FDP) schon. „Das nennt sich Bauausschuss“, sagte er.

Stoldt sieht den Schutzboden kritisch: „Man kann es der Feuerwehr oder den Gemeindearbeitern nicht zumuten und zutrauen. Es gibt Spezialfirmen, die das anbieten. Da geht es um die Arbeit. Das ist eine Scheißarbeit, denn der Boden muss komplett sauber sein.“

Torsten Weigelt (FPD) schlug vor, mehr Informationen einzuholen und dann das Geld über einen Nachtragshaushalt bereitzustellen. Das reichte dem CDU-Mann Berg aber nicht. Er wollte den Antrag seiner Fraktion abstimmen lassen.

Knappes Ergebnis

Mit 9:7 votierten die Gemeindevertreter für die Bereitstellung von 20.000 Euro zum Kauf eines Schutzbodens. Einstimmig fiel das Votum dafür aus, den Bürgermeister zu beauftragen, die Beseitigung der Schäden am Unterbau durch die Firma zu veranlassen, die den Hallenboden eingebaut hat.