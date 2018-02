Forum: Die Parkplätze bleiben

Stadt behält sich allerdings Sondernutzung vor

von Claudia Ellersiek

17. Februar 2018, 16:51 Uhr

Die Autoabstellflächen auf dem Stadtplatz vor dem Forum bleiben bestehen. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt während ihrer Sitzung am Donnerstag. Gleichzeitig legten sie fest, dass die Stadt die Fläche immer dann sperren kann, wenn ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht. Damit erhält sie sich eine strategisch perfekt gelegene Veranstaltungsfläche. Die Beratungen waren nötig geworden, weil bereits im vergangenen Jahr die Nutzungsvereinbarung ausgelaufen ist.

Der Entscheidung im Ausschuss war eine konstruktive Debatte vorausgegangen, in deren Verlauf vor allem Teile von SPD und CDU um Rücksicht auf den dortigen Einzelhandel warben. „Wir sollten nicht vergessen, dass der Edeka-Markt noch von einem Einzelunternehmer betrieben wird. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagte Uwe Schell (CDU). Er befürchtet negative wirtschaftliche Auswirkungen bei einer Veränderung der Parkplatzsituation.

Ähnlich sieht es der Sozialdemokrat Karl-Heinz Marrek. „Wenn wir über eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sprechen, gibt es gute Argumente für eine Abschaffung der Parkplätze. Aber das Signal an den Einzelhandel wäre ein fatales“, sagte er. Nach Ansicht der Grünen soll die Stadt die Gelegenheit nutzen und den Platz räumen. „Wir haben eine große Tiefgarage, die nicht ausgelastet ist“, sagte Sonja Kruse. In der Innenstadt gebe es nicht zu wenige Parkplätze, vielmehr würden die bestehenden nicht genutzt. Horst Stahl (FDP) möchte die Parkplätze vor dem Forum ebenfalls abschaffen, um die Situation für Fußgänger übersichtlicher zu gestalten. „Für sie ist der Parkplatz eine absolute Katastrophe“, sagte er. Allerdings forderte er auch, an anderer Stelle Ersatz zu schaffen, etwa durch eine Erweiterung des Aldi-Parkplatzes.

Ausschussvorsitzender Bernd Kleinhapel (CDU) plädierte für einen Kompromiss, schlug eine konsequente Sperrung der Parkplätze im Sommer vor. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bürger ein Recht auf eine hohe Aufenthaltsqualität in dem Bereich haben“, sagte er. Kleinhapel war es auch, der nach der Abstimmung den „extrem guten Kompromiss“ lobte, der der Stadt alle Optionen offenhalte.

Die Zahl der Parkplätze war kurz nach der Eröffnung des Forums auf Bitten des Einzelhandels an der Stelle nachträglich noch einmal erhöht worden – zugunsten eines höheren Komforts für die Kunden.