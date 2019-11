Flinke Flitzer und ein neues Reck

Sparda-Bank unterstützt den Schulverein Tangstedt mit 3000 Euro / Laterne laufen am Sonnabend

Avatar_shz von Caroline Hofmann

09. November 2019, 16:00 Uhr

Tangstedt | Unter lautem Gejohle flitzten die Mädchen und Jungs der Grundschule Tangstedt in ihren neuen Fahrzeugen über den Schulhof. Was ihnen an denen besonders gut gefällt? „Dass sie sich viel besser steuern lassen als die alten“. Außerdem „kann man Stunts mit ihnen machen“, und „man kann auch zu zweit drin sitzen.“

Ermöglicht wurde die Anschaffung der kleinen Flitzer durch eine Spende der Sparda-Bank. „Der Gewinnsparverein unserer Mitglieder gestattet es uns jedes Jahr, soziale Projekte zu unterstützen“, berichtete Dieter Miloschik, Leiter Unternehmens- und Markenkommunikation. „Wir spenden regelmäßig an bekannte Institutionen, die auf sozialem Gebiet tätig sind, aber auch die Unterstützung von Einrichtungen vor Ort ist uns wichtig.“

Die Mitarbeiter der Sparda-Bank können Vorschläge für die Verwendung der Gewinnsparmittel machen. Und so hatte eine Mitarbeiterin die Tangstedter Grundschule als Empfängerin vorgeschlagen. Die Anregung stieß in den zuständigen Gremien auf Gehör, und die Schule erhielt die Spende von 3000 Euro. Schulleiterin Maike Hansen sagte: „Ich freue mich sehr darüber. Der Schülerrat hatte schon vor einiger Zeit Vorschläge eingesammelt, welche Geräte die Kinder gern hätten. Und diese konnten wir nun anschaffen.“ Denn neben den Fahrzeugen können sich die Schüler auch über eine Reckstange und einen Basketballkorb freuen. Gekauft wurden die Geräte vom Spendengeld der Sparda-Bank und Mitteln, die der Schulverein eingenommen hatte. Florian Gartzke, Vorsitzender des Vereins, sagte: „Es ist wirklich schön, dass wir den Kindern diese lang gehegten Wünsche nun erfüllen konnten.“ Sein Stellvertreter Raoul Sachtleben ergänzte: „Gerade der Basketballkorb kann auch von älteren Kindern genutzt werden.“

Auch Dieter Miloschik von der Sparda-Bank ließ sich von der Begeisterung der Schüler anstecken: „Als dreifacher Großvater finde ich es besonders schön, dass die Anschaffungen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Am Reck können sie allein turnen, in den Fahrzeugen miteinander spielen und beim Basketball sich in ein Team einbringen.“ Die Kinder erfreuen sich also an den neuen Spielmöglichkeiten, und die Erwachsenen an der Begeisterung der Kinder – doppelt schön!

Der Schulverein Tangstedt veranstaltet heute einen großen Laternenumzug. Start ist um 18 Uhr auf dem Schulhof. Der Erlös des Getränkeverkaufs kommt dem Verein zugute. Ein weiterer großer Herzenswunsch der Schulkinder ist eine Kletterwand. Aber die ist teuer. Wer nicht mit seiner Laterne laufen, aber trotzdem spenden möchte, kann sich per E-Mail an Schulverein-Tangstedt@gmx.de an den Schulverein wenden.