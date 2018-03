Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Mit dem Wechsel Ralf Kammanns in die Ehrenabteilung geht eine Ära zu Ende

von shz.de

02. März 2018, 16:00 Uhr

Für Ralf Kammann war es ein ganz besonderer Tag. Zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek fanden sich in der Feuerwache an der Hauptstraße der Gemeinde ein, um ihn gebührend in die Ehrenabteilung der Wehr zu verabschieden.

Seit 45 Jahren ist Kammann fester Bestandteil der Ellerbeker Feuerwehr. Während der Verabschiedung von Kammann hatten er und die Kameraden die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen. „Peter Wolf erzählte, dass Ralf als kleiner Junge immer vor dem Gerätehaus der Ellerbeker Wehr stand, wenn es zum Einsatz ging. Da wusste man schnell: Das wird mal einer von uns“, berichtete Sönke Mertinat, Schriftwart, von der Verabschiedungsfeier.

Im Jahr 1973 begann die Feuerwehr-Laufbahn für den damals 17 Jahre alten Kammann. Er trat der Freiwilligen Feuerwehr bei.



Neun Jahre lang Gruppenführer





In seiner Dienstzeit hatte er zahlreiche Posten inne. Dazu zählt seine neunjährige Dienstzeit als Gruppenführer. Auch Lehrgänge gehörten für Kammann zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr dazu. Im Jahr 1980 besuchte er einen Atemschutzlehrgang. Nur ein Jahr später absolvierte Kammann den Truppführer-Lehrgang. In Harrislee nahm er im Jahr 1983 am Gruppenführer-Lehrgang teil. Ab 1984 bis 1992 war er außerdem im Festausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek tätig.

„In den 45 Jahren war er meistens einer der Ersten am Gerätehaus, wenn es zu den Einsätzen ging“, lobte der Kamerad Mertinat den unermüdlichen Einsatz des 62-Jährigen. Als Dankeschön für seine langjährige Treue für die Freiwillige Feuerwehr überreichten die Kameraden ihm nach einer alten Tradition einen Sankt Florian, und von der Gemeinde erhielt Kammann einen Teller, bestückt mit dem Ellerbeker Wappen.

Die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ellerbek besteht momentan aus zehn Mitgliedern. Kammann ist nun das elfte Mitglied. Der Abteilung beitreten dürfen regulär alle Kameraden mit Beginn des 65. Lebensjahrs. Nach dem Wechsel nehmen sie nicht mehr an Einsätzen oder Übungen der Aktiven teil. Allerdings kann auf die erfahrenen Feuerwehrmänner nicht verzichtet werden.



Bei Einsätzen meist der Erste am Gerätehaus





Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Dienst haben sie immer einen guten Tipp für die jüngeren Kameraden parat. Außerdem nehmen die Ehrenmitglieder der Wehr weiterhin stets an allen öffentlichen Veranstaltungen teil.