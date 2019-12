Feuerwehr rückt aus

von Andreas Dirbach

04. Dezember 2019, 12:27 Uhr

Quickborn | Gestern gegen 11.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Quickborn in den Wohnblock an der Ecke Max-Planck-Straße/Justus-von-Liebig-Ring gerufen. Anwohner hatten Rauch in einer Wohnung in ersten Obergeschodss festgestellt. Da die Anwohner nicht da waren, öffnete die Feuerwehr die Tür gewaltsam. Atemschutzträger stellten fest, dass ein Mittagsessen auf dem Herd kokelte. Die stark verrauchte Wohnung wurde im Anschluss entlüftet. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften vor Ort.