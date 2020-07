Kripo Norderstedt ermittelt : Feuer in Mehrfamilienhaus: War es wiederholte schwere Brandstiftung?

Vor knapp einem Jahr wurde bereits ein Feuer in der Straße In der Großen Heide gelegt. Die Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden.

von Caroline Hofmann

10. Juli 2020, 17:51 Uhr

Norderstedt | Am Mittwoch (8. Juli) hat es erneut in einem Mehrfamilienhaus in der Straße In der Großen Heide in Norderstedt gebrannt. Es ist laut Kai Hädicke-Schories von der Polizeidirektion Bad Segeberg bereits der zweite Brand in diesem Haus. Die Norderstedter Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang zu einem Feuer im vergangenen Jahr (2. Juli 2019) gibt. Auch hier brannte es mitten in der Nacht. Bis heute konnte die Tat nicht aufgeklärt werden.

Jan Henrik Conradi

Eine Mieterin meldete den jüngsten Fall gegen 0.40 Uhr. Sie entdeckte die Rauchentwicklung im Treppenhaus. Einige Bewohner hatten ihre Wohnungen bereits durch das verrauchte Treppenhaus verlassen. Weitere wurden von den Rettungskräften dazu aufgefordert. Auch die Bewohner aus den angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert. Insgesamt sind in beiden Häusern 36 Personen gemeldet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Feuer war im Keller ausgebrochen

Die Kameraden der Feuerwehr Friedrichsgabe fanden zwei Brandherde in weiter auseinanderliegenden Kellerverschlägen vor, „so dass von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird“, so Hädicke-Schories. In den Kellerräumen lagerten unter anderem Regale, Lacke, Kartonagen, Kleidung und Spielsachen.

Jan Henrik Conradi

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach rund zwei Stunden durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nachdem die Brände gelöscht waren, wurde das Gebäude mittels Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester überprüft. Insgesamt 47 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Kripo bittet um Hinweise

Die Kripo Norderstedt hat die Ermittlungen wegen wiederholter schwerer Brandstiftung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Sie bittet Zeugen, die etwas zu den Bränden sagen können, sich unter der Rufnummer (040) 528060 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?