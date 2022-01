Wieder Störung in Bönningstedt : Festnetz und Internet tot: Telekom vertröstet Bürger seit zwei Wochen

Anfang des Jahres sind in einigen Haushalten in Winzeldorf Internet und das Festnetz ausgefallen. Auf eine Lösung der Telekom, die für das Problem verantwortlich ist, mussten die Bürger mehr als zwei Wochen warten.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Anfang des Jahres sind in einigen Haushalten in Winzeldorf Internet und das Festnetz ausgefallen. Auf eine Lösung der Telekom, die für das Problem verantwortlich ist, mussten die Bürger mehr als zwei Wochen warten.

Die Gemeinde Bönningstedt scheint ein wenig vom Pech verfolgt zu sein. Nachdem die Deutsche Post über zwei Wochen aufgrund von Personalmangel keinerlei Briefe zustellen konnte, gibt es nun die nächste Störung in der Gemeinde. Dieses Mal ist ein Bereich im Bönningstedter Ortsteil Winzeldorf betroffen. Konkret sind es zahlreiche Haushalte am Wulfsmühlenweg sowie in der Winzeldorfer Straße. Das Problem: Seit rund zwei Wochen können sie weder das Festnetz-Telefon noch das Internet nutzen.

Reiner Knickmeyer ist sauer. Tagelang versuchte er, Informationen zu dem Problem und den Zeitraum, wann er wieder mit einer gesicherten Versorgung rechnen kann, zu bekommen. „Ich bin die ganze Zeit hinterher, aber mir wird nichts Konkretes gesagt“, erklärt der Bönningstedter im Gespräch mit shz.de. Erst nach vielen Telefonaten – über das Smartphone selbstverständlich – habe er herausfinden können, dass das Problem wohl bei der Telekom liegt.

Beeinträchtigungen seit 3. Januar bekannt

Das bestätigte schließlich auch Telekom-Sprecher Frank Domagala auf Anfrage von shz.de. Die Beeinträchtigungen seien dem Unternehmen seit dem 3. Januar bekannt. Demnach sind ein Kunde mit einem Totalausfall sowie sechs Kunden mit Beeinträchtigungen betroffen. „Dabei kann es sich zum Beispiel um schlechte Sprachqualität handeln, oder es müssen mehrere Anwahlversuche gestartet werden“, so Domagala.

Der Grund für die Störung ist demnach ein Kabelschaden an der Winzeldorfer Straße. „Dieser kann ausschließlich durch Tiefbauarbeiten behoben werden. Diese sind bereits beantragt“, so der Pressesprecher. Laut Knickmeyer sind die Arbeiten bereits gestartet. Ein großes Loch klafft momentan auf einem Seitenstreifen des Winzeldorfer Wegs.

Claudia Ellersiek

Knickmeyer dagegen spricht von weit mehr Haushalten, die mit der Situation gerade zu kämpfen haben. Der Bönningstedter fühlt sich alleine gelassen. Und er spricht noch ein weiteres Problem an, das sich in den vergangenen Tagen gezeigt habe. Sowohl Berufstätige, die auf das Internet angewiesen sind, sowie Kinder, die sich im Homeschooling befinden, würden einfach im Stich gelassen werden. „Man ist vollkommen abgeschnitten. Und das gerade jetzt, wo die Corona-Zahlen wieder so stark nach oben gehen“, so Knickmeyer.

Für ihn hat sich die Situation inzwischen wieder entspannt. Seit Montag (17. Januar) kann er seinen Festnetz-Anschluss ganz normal nutzen. Auch die Behebung des Problems kam ohne Rückmeldung oder Ankündigung. „Plötzlich ging das Telefon wieder“, sagte er überrascht.

Ich habe viel Druck gemacht und viele Telefonate geführt. Erreicht habe ich wenig. Suse Bordasch, Anwohnerin im Wulfsmühlenweg

Noch ein wenig länger gedulden muss sich dagegen wohl Suse Bordasch. Auch bei ihr gibt es seit dem 4. Januar einen Totalausfall. Von der Telekom habe sie bereits drei bis vier Termine erhalten, wann die Störung behoben sein sollte, teilte sie mit. Doch Fehlanzeige, eingehalten wurde nach ihrer Aussage keiner davon. Nach einer letzten Information des Unternehmens soll das Problem bei ihr bis Donnerstag (20. Januar) gelöst sein. Die Hoffnung, dass das auch der Fall sein wird, scheint bei Bordasch nicht sonderlich groß zu sein. Daraus macht sie im Gespräch mit shz.de keinen Hehl.

Die Bönningstedterin ist beruflich auf das Internet angewiesen. Was sie allerdings bei der Beeinträchtigung besonders stört, ist die Informationspolitik. „Ich habe viel Druck gemacht und viele Telefonate geführt. Erreicht habe ich wenig“, lautet ihr Fazit.