Polizei sucht Zeugen : Falsche Handwerker tricksen 89-Jährige Norderstedterin aus

Während einer der Täter die Renterin ablenkte, durchsuchte eine weitere Person die Wohnung.

von Caroline Hofmann

06. November 2020, 11:55 Uhr

Norderstedt | Wieder waren in Norderstedt falsche Handwerker unterwegs. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Freitag (6. November) mitteilte, ist es am Mittwoch (4. November) in der Mittelstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Das Opfer war eine 89-jährige Renterin aus Norderstedt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine männliche Person gegen 10 Uhr Zutritt zu der Wohnung. Er behauptete, es habe einen Wasserrohrbruch in der Straße gegeben, den er reparieren müsse. „Die Geschädigte gewährte dem Handwerker sodann Zutritt zu ihrem Badezimmer,und gemeinsam überprüften sie die Wasserfärbung der Wasseranschlüsse im Badezimmer“, schildert Firsching.

Zweite Person durchsucht Wohnung nach Stehlgut

Währenddessen muss offenbar eine weitere Person die Wohnung betreten und nach Stehlgut durchsucht haben. Erst als der falsche Handwerker die Wohnung wieder verließ, bemerkte die 89-Jährige den Verlust von Bargeld.

Der Täter soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, war dunkel gekleidet und trug blaue Handschuhe.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die die Täter während oder nach der Tatausführung beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.

Im Juni 2020 waren in Norderstedt schon mal falsche Handwerker unterwegs. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera hatte sich die Kripo damals an die Öffentlichkeit gewandt.