Auf B4 in Quickborn : Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer: Polizei sucht Zeugen

Beim Abbiegen hat der Ford Fiesta die 54-jährige Radfahrerin erwischt. Der Autofahrer fuhr anschließend einfach weiter.

von Caroline Hofmann

13. November 2020, 11:59 Uhr

Quickborn | In Quickborn ist es am Dienstag (10. November) zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Die 54-jährige Geschädigte ist auf ihrem Rad bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang jetzt nach Zeugen.

Ford Fiesta stößt beim Abbiegen mit Radfahrerin zusammen

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Geschädigte gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Kieler Straße in Richtung Bilsen. Auf Höhe des Mohlstedter Weges ist es dann zu dem Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta gekommen, der von der Bundesstraße nach links in die Mohlstedter Straße abbiegen wollte.

Die 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Fords, der den Unfall bemerkt haben muss, entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, schildert Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0 41 06) 6 30 00 entgegen.