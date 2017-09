Eine Reise durch das Eis Grönlands : Experte berichtet in Bonningstedt über den aktuellen Stand der Meeresforschung

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

von Natascha Thölen

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Bönningstedt | „Die Hafencity wurde einen halben Meter höher gebaut. Die Städteplaner waren optimistisch“, erklärte Professor Martin Visbeck am Ende seines Vortrages zum Thema „Der Ozean um Grönland: Strömungen, schmelzendes Eis und Meeresspiegelanstieg“.

Die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft (SHUG) mit der Sektionsleiterin Ingrid Krohn für Bönningstedt-Quickborn hatte den Meeresforscher als ersten Referenten ihrer Vortragsreihe in diesem Herbst in die Gemeinschaftsschule Rugenbergen eingeladen. Visbeck nahm die Besucher mit auf eine Forschungsreise rund um Grönland. Er selbst war schon oft für Forschungsarbeiten in der Grönland-, Irminger- und Labradorsee, zum Beispiel mit dem kanadischen Eisbrecher RA Hudson. Selbst mit aktivem Klimaschutz werde der Meeresspiegel in den kommenden 150 Jahren um 40 Zentimeter ansteigen, berichtete der Professor für Ozeanographie. Tue man nichts, werden es sogar 1,20 Meter. Visbeck bereiten die Klimaprognosen Sorge, da zwölf von 15 Megastädte im direkten Küstenbereich liegen.

Meerespiegel steigt um bis zu 40 Zentimeter

Die globale Oberflächentemperaturerwärmung bis zum Ende des 21. Jahrhunderts werde wahrscheinlich mindestens 1,5 ° C höher liegen. Auch dieser Wert gelte nur im Falle aktiven sofortigen Klimaschutzes, so der Spezialist weiter. Andernfalls rechne Visbeck und viele seiner Forscherkollegen mit einer sehr viel höheren Erwärmung. Ein komplettes Abschmelzen des Eispanzers von Grönland wäre denkbar, sagte der Referent. Das wiederum hätte einen Anstieg des Meeresspiegels von bis zu sieben Metern zur Folge. Im Sommer 1975 gab es noch eine Eisfläche von 16.855 Kubikmetern. 2012 ging diese auf 3261Kubikmeter zurück. „Da ist es nicht mehr verwunderlich, dass man von fast eisfreien Sommern des Nordpols spricht“, sagte Visbeck.

Er und seine Kollegen vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel beobachten daher sehr genau, wie sich der Eispanzer in Grönland verhält. Die Forscher nahmen Bohrungen durch die bis zu 3000 Meter dicke Eisdecke vor, um Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte und ein eventuelles Abschmelzen in früheren Zeitepochen ziehen zu können. Das Meereis der Arktis sowie die Meeresströmungen im Nord-Atlantik stehen unter ihrer ständigen Beobachtung. Gemessen werden insbesondere Temperaturen und Salzgehalte.

Ständige Beobachtung der Temperaturen

Bei Grönland trifft der warme Golfstrom auf eine kalte atlantische Tiefenzirkulation. Um diese Strömungen zu simulieren müssten die Forscher dem Computer die Grundgesetze der Physik beibringen, erläuterte Visbeck seine Arbeit. Dazu teilten sie den Ozean in zehn mal zehn Kilometer große „Legoboxen“ ein, in denen gemessen und dann entsprechend hochgerechnet werde, sagte er weiter.

1992 hatte ein Containerschiff im Pazifik seine Ladung mit 7200 Sets Badespielzeug verloren. 2007 wurden daraus Plastikenten gefunden, die einen Weg quer durch die Arktis zurückgelegten hatten. „So kann man auch Strömungen messen“, sagte der Ozeanologe schmunzelnd. Die Vortragsbesucher erhielten auf spannende Weise Einblicke in die interessante Forschungsarbeit und Notwendigkeit eines klimatischen Bewusstseins.