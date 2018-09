Estefania hat die schnellste Ente

Siebtes Entenrennen mit mehr als 300 quietschgelben Teilnehmern / Neue Wettbewerbskategorie im nächsten Jahr

von shz.de

19. September 2018, 16:00 Uhr

Die schnellste Ente von Quickborn war beim diesjährigen Entenrennen des Eulenrings auf dem Freizeitsee im Harksheider Weg die mit der Nummer 389 der fünf Jahre alten Estefania. Das Mädchen war mit seinem Opa Egon Niebuhr, der vielen aus seiner Zeit als VR-Bank-Vorstand und Lions-Club-Präsident bekannt ist, zum Quickborner Wettrennen der Plastik-Wasservögel gekommen.

Niebuhr stattet seit Jahren seine gesamte Familie mit den Rennenten aus. Dieses Mal sollte eine davon zur Glücksente werden und bescherte seiner Enkelin damit den Hauptgewinn, ein Tablet. Insgesamt nahmen mehr als 300 Teilnehmer am Wettlauf teil. Die Enten durften personalisiert, also zum Beispiel bemalt, und zum Startsignal eigenhändig ins Wasser innerhalb eines abgesteckten Bereiches eingesetzt werden.

Anschließend schüttete Eulenring-Schriftwart Klaus Wernicke einige Säcke voller zuvor abgegebener Enten in den Freizeitsee. Noch vor dem offiziellen Start machten Heiko Suderow aus Quickborn und seine sechsjährige Tochter Emilia einen Testlauf mit einem motorisierten selbstgebauten Enten-Dreigespann. Suderow nimmt seit Jahren mit Emilia am Eulenring-Entenrennen teil. Als er davon hörte, dass es im nächsten Jahr eine Startkategorie für Eigenbauten gibt, die mit Motoren und Fernsteuerung versehen sein dürfen, machte sich Papa Suderow sofort ans Werk. Sein Prototyp besteht aus den zwei Originalenten, die er und seine Tochter seit Jahren besitzen.

Verbunden sind die beiden kleinen in der Mitte mit einer großen Ente, die Suderow als Gießkanne gekauft hat. An den beiden äußeren Enten befinden sich die Antriebe, in der mittleren hat er eine Steuereinheit mit Akku untergebracht. Nach dem Testlauf des Prototyps für 2019 gab Gruppenführer Volker Krohn von der Quickborner Feuerwehr das Startzeichen „Wasser marsch“. Oberfeuerwehrmann Marcel Scheel bediente schon zum zweiten Mal die Spritze auf dem Dach des Löschfahrzeugs, um das Feld auf den etwa 75 Meter langen Weg quer über den See zu treiben.

Auf der anderen Seite warteten die kleinen und großen Entenpaten schon sehnsüchtig auf die Ankunft ihrer kleinen Plastik-Wettschwimmer. Christian Rohde (stellvertretender Vorsitzender des Eulenrings) und Nicole Münster (Stadt Quickborn) notierten akribisch die exakte Reihenfolge der Zielenten. Eulenring-Chef Jan Rowell war nach dem Verteilen der ersten 80 Gewinne erschöpft, aber sehr zufrieden mit dem ungebrochenen Zulauf zu der Aktion. „Das Wichtigste bei allem Spaß und allen Gewinnen ist, dass wir dem Kinderhilfswerk heute wieder über 1000 Euro für seine vielen tollen Projekte übergeben können“, sagte er. Alle weiteren Gewinne können ab sofort in der Geschäftsstelle vom Computer-Dienst-Rowell in der Kieler Straße 70 in Quickborn abgeholt werden. Die Gewinnerlisten werden über die Internetseite des Eulenrings bekanntgegeben.