Erweitertes Angebot zum 100.

Quickborner Awo-Ortsverein plant eine Reihe von Sonderveranstaltungen zum Geburtstag des Wohlfahrtsverbandes

von shz.de

11. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Das ist unser Jahr!“, verkündete Elke Schreiber in dieser Woche beim Neujahrsempfang des Quickborner Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die engagierte Vorsitzende berichtete den 50 Mitgliedern und Gästen, die ihrer Einladung zum Nachmittags-Plausch mit frischen Berlinern gefolgt waren, von den kommenden Monaten, die ganz im Zeichen des 100. Geburtstag der Organisation stehen.

„Alle Feste wie die Osterfeier, das Matjesessen oder das beliebte Gartenfest haben etwas mit dem Geburtstag zu tun“, sagte Schreiber. Der Startschuss fällt in Quickborn allerdings erst am Freitag, 15. Februar, um 13 Uhr mit einer großen Suppenküche wie vor 100 Jahren. Tatsächlich gab es in den Räumlichkeiten des AWO-Treffs nach dem Krieg eine Volksküche. Davon zeugt noch heute eine Schwarzweiß-Fotografie vom März 1949 im Flur des Gebäudes.

Schreiber berichtete den Anwesenden von den Anfängen ihres Ortsverbandes in der Nachkriegszeit. Zuerst entstanden Nähstuben, es folgten Suppenküchen, und auch die Kinderlandverschickung wurde durch die AWO organisiert. Für die geschichtsgetreue Dekoration des Awo-Treffs sowie die stilechte Ausstattung der Suppenköchinnen werden noch alte Kochschürzen sowie historische Fotografien benötigt, die gern vor Ort abgegeben werden können, sagte Schreiber.

Ihr persönlicher Höhepunkt im vergangenen Jahr sei die Weihnachtsfeier am Heiligabend gewesen. Zum ersten Mal öffnete die Awo ihre Türen an diesem Datum, was aus organisatorischen Gründen für die ehrenamtlichen Helfer gar nicht so leicht gewesen sei, so Schreiber. Trotzdem solle die Feier in diesem Jahr wiederholt werden, damit niemand das besondere Fest allein begehen oder sich einsam fühlen müsse.

Schließlich stellte die Vorsitzende den neuen, schon traditionellen Awo-Kalender vor, auf dessen Titelseite in diesem Jahr nicht der übliche Engel zu sehen ist, sondern ein Foto der Gründerin Marie Juchacz. Wie gewohnt, enthalte er viele der beliebten Veranstaltungen und regelmäßigen Treffen wie Bingo, Preis-Skat, Kreativgruppe sowie das Sonntags-Frühstück. Neu im Angebot sind unter anderem auf Wunsch einiger Mitglieder Kniffel- und Gymnastik-Nachmittage, ein Tanztee ist in Planung.

Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Awo-Mitglieder als eine Bereicherung der Eulenstadt. Für das Gelände der Awo kündigte der Verwaltungschef eine baldige Entfernung der Container an, die derzeit noch als Übergangs-Betreuungsräume von der Kita Zauberbaum genutzt werden. Außerdem ermutigte Köppl die Anwesenden, Kontakt mit ihm oder seinen Mitarbeitern aufzunehmen, wenn sie schadhafte Fußgängerwege oder fehlende barrierefreie Zuwegungen melden möchten.

An einem der insgesamt acht Tische ging es an diesem Nachmittag besonders fröhlich zu. „Wir haben immer viel zu lachen“, sagte Ruth Rehders. Die Quickbornerin ist seit zwölf Jahren Mitglied. Sie kommt regelmäßig unter anderem zum Kartenspielen. Zu fast allen anderen Veranstaltungen trifft sie sich mit ihren Freundinnen Christa Liedtke, Anke Greve, Marion Plambeck, Edith Giese und Elisabeth Wummelsdorf, mit denen sie auch an diesem Nachmittag zusammentraf. Wummelsdorf ist sogar schon mehr als 25 Jahre Mitglied. Die Seniorin wohnt direkt gegenüber dem Awo-Treff und genießt die Gesellschaft. „Hier sind immer alle fröhlich“, sagte sie.