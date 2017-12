Erstmals leitet eine Frau Elleraus Polizei

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernhardt 1 von 2

Erstmals hat mit Oberkommissarin Ilona Querling eine Frau die Leitung der Ellerauer Polizeiwache am Brombeerweg 110 übernommen. Durch den Wechsel des bisherigen Leiters Holger Matzen nach Henstedt-Ulzburg wurde die Stelle frei, und Ilona Querling bewarb sich erfolgreich.

„Ich wollte immer schon Polizistin werden“, sagt Ilona Querling. Anfangs machte sie eine Verwaltungslehre, und ging 1989 zur Polizei. 1986 wurden in Schleswig-Holstein erstmals Frauen zum Polizeidienst zugelassen, und nach einer Zeit als Hauptwachtmeisteranwärterin in Eutin kam sie als erste Frau 1992 in die Quickborner Dienststelle. Später studierte sie in Kiel, stieg in den gehobenen Dienst auf, ging wieder nach Quickborn und arbeitete dort insgesamt gut 20 Jahre. Nach einer zehnmonatigen stellvertretenden Stationsleitung in Bönningstedt ist die Oberkommissarin nun in Ellerau angekommen. „Und hier in Ellerau bin ich nun die erste Frau in der Station“, lacht Querling. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Man hat mich herzlich und offen aufgenommen. Ich liebe meinen Beruf. Mir gefällt die Bürgernähe, hier ist es überschaubar, und man bekommt Kontakt zu den Menschen.“ Es gebe immer neue Herausforderungen, wenig Routine und vielfältige Aufgaben. „Man weiß nie, was einen am Tag erwartet.“

Ilona Querling und ihre Kollegen Dierk Theurich und Michael Madetzky arbeiten eng zusammen und sind auch für Alveslohe zuständig. In der Regel ist die Polizeistation Ellerau tagsüber von Montag bis Freitag besetzt. Es sei denn, dass Dienstfahrten notwendig sind. „Wir gehören zum Polizeirevier Kaltenkirchen. Hier sind wir am Wochenende eingesetzt und dann natürlich auch für Ellerau und Alveslohe zuständig. Aber in dringenden Fällen kann auch ein Fahrzeug aus Henstedt-Ulzburg oder Quickborn eingesetzt werden. Wir sind untereinander gut vernetzt“, so Querling.

Neben ihrem Beruf kümmert sich die quirlige Ilona Querling um ihre Familie mit zwei fast erwachsenen Kindern und um ihre Hobbys. Sie ist eine begeisterte Reiterin. Ihre zwei Islandpferde brauchen ständig Bewegung, sie treibt aktiv Sport, spielt Handball und bildet zurzeit eine Schäferhündin zum Rettungshund aus. Die Gemeinde Ellerau kann sich über die aktive und fröhliche Leiterin ihrer Polizeistation freuen.

Jeder, der einen Notfall hat und Hilfe braucht, sollte unbedingt 110 anrufen. Die Einsatzleitstelle sorgt dann dafür, dass das nächst stationierte Fahrzeug zu ihm kommt. Wer eine Anzeige erstatten will oder allgemeine Fragen an die Ellerauer Polizei hat, kann unter Telefon (0 41 06) 7 12 39 Kontakt aufnehmen oder sich einen Termin geben lassen.