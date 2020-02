Erstmals Landesmittel für Quickborns Freibad

von Claudia Ellersiek

12. Februar 2020, 17:36 Uhr

Quickborn/Kiel | Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs steigt das Land Schleswig-Holstein voraussichtlich mit insgesamt 7,5 Millionen Euro in die Förderung der Schwimmstätten ein, die ein Lehrschwimmbecken vorhalten. Das hat die Quickborner FDP-Landtagsabgeordnete Annabell Krämer (Foto) mitgeteilt, nachdem die Landesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf am Dienstag auf dem Weg gebracht hat. Damit kommt auch die Stadt Quickborn erstmals in den Genuss von Zuschüssen für den Betrieb des Freibades.

Krämer rechnet nach eigenen Angaben mit mindestens 50 000 Euro jährlich. „Wir wollen Anreize schaffen, damit mehr Schwimmunterricht erteilt und die Schwimmfähigkeit der Kinder verbessert wird“, sagte Krämer, die den Gesetzentwurf für ihre Partei nach eigenen Angaben mitverhandelt hat. Der Betrieb des Freibades ist seit Jahren defizitär. Rund 300 000 Euro muss der Steuerzahler jährlich aufbringen, um die Kosten zu decken. Dennoch wurde die Einrichtung in der Vergangenheit nie wirklich in Frage gestellt. Immer wieder haben Politiker aller Fraktionen betont, das Bad unbedingt erhalten zu wollen.

Das Geld steht der Stadt nun auch deshalb zu, weil die DLRG und die Comenius-Schule das Freibad intensiv nutzen, um Schwimmunterricht zu geben. Das Konzept hat sich bewährt, die Zahl der Teilnehmer steigt kontinuierlich an, ohne dass das am Defizit allerdings etwas ändert.

Derweil hat sich der zuständige Fachausschuss jetzt erstmals mit Details der neuen Saison beschäftigt und sich dabei auf leicht veränderte Öffnungszeiten verständigt. Das betrifft die Wochenenden: Am Sonnabend und Sonntag bleibt das Bad in diesem Jahr jeweils von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. In der Woche öffnet es montags von 10.30 bis 20.30 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 20.30 Uhr. Eine Unterteilung in Vor-, Nach- und Hauptsaison gibt es nicht mehr.

Noch nicht geklärt ist die Frage, wie es mit dem Spätschwimmer-Ticket weitergeht. Sicher ist, dass es auch in diesem Jahr wieder angeboten wird, möglicherweise aber nicht mehr ab 17 Uhr, sondern dann erst ab 18 Uhr. Über das Thema wird demnächst gesondert beraten.

Die Saison beginnt am Freitag, 1. Mai, um 10 Uhr, und endet am Sonntag, 13. September, um 18 Uhr. Bis zur Eröffnung soll auch die Umgestaltung des Kinderbereichs mit dem Planschbecken fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten laufen bereits.