Verunreinigtes Wasser in Quickborn : Erste Proben wieder ohne Befund

Noch geben die Stadtwerke Quickborn keine Entwarnung, aber Nachprüfungen ergaben keine Keimbelastung

27. Dezember 2019, 14:45 Uhr

Quickborn | Im Fall des mit einem Colibakterium verunreinigten Trinkwassers in Quickborn gibt es offenbar erste Anzeichen einer Entspannung. Demnach ist eine von Mitarbeitern eines Labors angelegte Bakterienkultur ohne Befund geblieben. Dennoch bleibt das vorsorgliche Abkochgebot bestehen, wie die Stadtwerke Quickborn am Freitag, 27. Dezember, mitteilten. Es gilt für Quickborn ebenso wie für die Gemeinden Bevern, Bullenkuhlen, Hemdingen, Bilsen, Alveslohe, Heede, Langeln, Seeth-Ekholt, Ellerhoop und Ellerau.

13 Proben im Wasserwerk entnommen

Wie berichtet, wurden vor Weihnachten bei einer Routineüberprüfung bakterielle Verunreinigungen im Quickborner Trinkwasser gefunden. Während der regelmäßigen Kontrollen werden jeweils chemische Parameter ebenso überprüft wie die Keimbelastung. „Im Wasserwerk wurden insgesamt 13 Proben entnommen. Dabei wiesen vier Proben einen leicht erhöhten Keimwert auf“, teilte Unternehmenssprecherin Jeannine Müller mit.

Problem für immungeschwächte Menschen

Der Keim mit dem lateinischen Namen Serratia Liquefaciens komme in der normalen Lebensumgebung vor und könne unter Umständen bei immungeschwächten Menschen zu Symptomen führen. Allerdings sei der ermittelte Wert „extrem niedrig“. Das Abkochgebot hatte das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg unmittelbar nach Bekanntwerden der erhöhten Werte ausgesprochen. Nach Angaben von Müller wurden inzwischen an den betroffenen Stellen erneut Proben genommen. Das Schnellergebnis lag demnach am 24. Dezember vor und wies keine Keimbelastung auf.

Um ein endgültiges Ergebnis zu erzielen, wurde eine Bakterienkultur angelegt und drei Tage lang bebrütet. Jeannine Müller, Sprecherin der Stadtwerke Quickborn

Auch dieses Ergebnis sei negativ gewesen, habe also keine Keimbelastung aufgewiesen. Das Ergebnis der dritten Probenserie soll nun am Montag, 30. Dezember, vorliegen. Bis dahin sind die Verbraucher gehalten, das Wasser weiter abkochen, bevor es zum Kochen, Zähneputzen oder Reinigen offener Wunden verwendet wird. „Alternativ können Sie für diese Zwecke auch Stilles Wasser aus dem Handel benutzen“, sagte Müller. Zum Duschen und Händewaschen oder Putzen dagegen kann das Wasser aus dem Hahn bedenkenlos genutzt werden.

Unklar bleibt weiter, was die Verunreinigung ausgelöst hat.