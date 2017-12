Erklärung für lange Staus gefunden

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Bereits seit vielen Jahren sorgen die Schrankenschließzeiten der AKN in Bönningstedt für Gesprächsstoff. Lange Staus mit Wartezeiten – besonders während der Hauptverkehrszeiten morgens und abends – sind in der Gemeinde nichts Neues mehr. Im Jahr 2021 sollen die Züge der S 21 bis nach Kaltenkirchen fahren und die AKN-Züge ablösen (unsere Zeitung berichtete). Das sorgte bei den Bönningstedtern für große Sorgen.

Gemeinsam mit Vertretern der AKN und der Feuerwehr Bönningstedt ist Bürgermeister Peter Liske (BWG) auf Ursachenforschung für die langen Schrankenschließzeiten gegangen, und sie sind fündig geworden: „Die Schließzeiten setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: Zum einen treffen sich fahrplanmäßig die Züge in Richtung Norden und Süden im Bahnhof Bönningstedt. Schon kleine zeitliche Abweichungen vom Fahrplan können dazu führen, dass sich die Schließzeiten der beiden Richtungen addieren“, berichtet Liske aus dem etwa zweistündigen Gespräch. Dies könne dazu führen, dass zwischen den beiden Fahrten die Schranken nicht kurz geöffnet werden könnten. „Dann ist es möglich, dass die Schließzeit insgesamt vier Minuten beträgt“, teilt der Bürgermeister in einer Presseerklärung mit. Als zweiten Grund nennt er die unterschiedlichen Überwachungsarten an zwei Bahnübergängen, die aufgrund ihrer technischen Anforderungen ebenfalls unterschiedliche Schließzeiten auslösen.

Es gibt sowohl lokführerüberwachte als auch hauptsignalüberwachte Bahnübergänge. Je nach Standort der Hauptsignale wird die erforderliche Überwachungsart für den jeweiligen Bahnübergang gewährleistet. „Bei hauptsignalüberwachten Bahnübergängen ist die Schrankenschließzeit aufgrund der Anordnung der Signale generell größer als bei lokführerüberwachten“, erklärt Liske. In Bönningstedt werden die zwei Bahnübergänge Schwarzer Weg und Bahnhofstraße jeweils in eine Richtung per Hauptsignal überwacht. Bereits 1,4 Kilometer vor dem Bönningstedter Bahnübergang wird das Signal ausgelöst. Das bedeutet laut Liske: „In nördlicher Richtung werden die Schranken für die Bahnhofstraße bereits geschlossen, wenn ein Zug die Mühlenau überquert. In südlicher Richtung werden die Schranken am Schwarzen Weg geschlossen, wenn ein Zug den Bereich Ortfeld passiert. In beiden Fällen müssen die Zeiten, die der Zug im Bahnhof Bönningstedt hält, aufaddiert werden.“

Bereits während des Baus der bestehenden Signaltechnik im Jahr 2006 sei das Unternehmen bemüht gewesen, die Schließzeiten an den Bahnübergängen so gering wie möglich zu halten. „Allerdings war und ist dies lediglich begrenzt möglich, denn die AKN muss einen sicheren Verkehr gewährleisten“, bekräftigt Liske.

Er ist froh, Antworten zu haben: „Wir haben endlich eine Erklärung gefunden. Jetzt können wir zum einen die Bevölkerung informieren und zum anderen kann die AKN prüfen, ob eine Änderung möglich ist und was es kostet“, sagte Liske im Gespräch mit unserer Zeitung.