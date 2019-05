Erfolgreiche Familienmesse

Stadtwerke und Energieforum Quickborn kooperieren zum zweiten Mal / 25 Aussteller locken Besucher

21. Mai 2019

Quickborn | „In diesem Jahr, das muss man ganz klar feststellen, sieht es richtig gut aus“, sagte Harald Maniezki vom Energieforum Quickborn. Hunderte Besucher kamen am Sonntag zur fünften Energie- und Gewerbemesse auf den Betriebshof der Quickborner Stadtwerke. 25 Aussteller präsentierten im weitesten Sinne alles rund um Haus und Energie, sechs Vereine stellten ihre Angebote vor, und zum Frühschoppen gab es Livemusik.

„Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken hat sich als sinnvoll erwiesen“, sagte Maniezki. „Sie bieten ein Programm, das wir nicht bieten können, und für uns ist es sehr einfach, das Gelände zu nutzen.“ Die Messe wurde zum zweiten Mal gemeinsam auf dem Gelände an der Pinneberger Straße ausgerichtet. In den Jahren zuvor war die Veranstaltung unter anderem im Dietrich-Bonhoefer-Gymnasium beheimatet. „Da wir gemerkt haben, dass sich das Thema Energie als einziges Messethema totläuft, haben wir die Messe geöffnet und erweitert“, sagte Maniezki. Das Ergebnis war für die zahlreichen Besucher einmal mehr so informativ wie abwechslungsreich.

So konnten sie sich nicht nur über neueste Elektroautos und Energiesparmöglichkeiten, sondern auch Versicherungspolicen und Persönlichkeitscoaching informieren. „Wir sind da sehr offen“, erläuterte Maniezki das Konzept der Veranstaltung, die damit immer mehr den Charakter einer Familienmesse annimmt. Die Einnahmen sollen wieder sozialen Einrichtung in Quickborn zugute kommen. „Wir decken unsere Kosten, aber der Rest wird vom Energieforum gespendet“, so Maniezki. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem das Kinderhilfswerk und die Werkstatt der Diakonie bedacht. Wer in diesem Jahr profitiert, steht noch nicht fest.