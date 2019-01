Entschuldung ist das Ziel

Bönningstedter SPD-Fraktionsvorsitzende Frauke Foth erläutert Ziele und Wünsche für die Gemeinde

von shz.de

11. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Bönningstedter Sozialdemokraten gehen nach der Kommunalwahl gestärkt in die politischen Debatten. Worauf die Fraktionsmitglieder in Zukunft besonders großen Wert legen, wie sie die politische Arbeit in Bönningstedt empfinden, und was sie sich für die Zukunft der Gemeinde wünschen, erläuterte Fraktionsvorsitzende Frauke Foth (Foto) im Interview mit Reporterin Caroline Hofmann.



Was ist aus Sicht der Sozialdemokraten in den vergangenen Monaten geschafft worden?

Es ist uns gelungen, mehr Demokratie und Transparenz in die einzelnen Entscheidungen einfließen zu lassen. Es gab klare Entscheidungswege und die Themen wurden offen angesprochen.



Was ist liegen geblieben?

Im Bereich der Dorfentwicklung gibt es noch einiges zu tun. Auch arbeiten wir immer noch an Lösungen für den Verkehr.



Nachdem Axel Graßmann im Jahr 2015 noch der einzige Genosse im Gemeinderat war, sitzen sie nun zu dritt. Gehen Sie gestärkt in politische Debatten?

Ja. Wir stellen den zweiten stellvertretenden Bürgermeister, den Vorsitzenden für den Finanzausschuss und die stellvertretende Vorsitzende des Bauausschusses. Dadurch können wir deutlich mehr gestalten als in den vergangenen Jahren.



Gibt es ein besonderes Herzensprojekt der SPD, was sie in Zukunft anschieben möchten?

Da muss ich Sie vertrösten. Die SPD Bönningstedt geht am 26. Januar in Klausur, um genau dies zu besprechen. Ich würde diese Frage erst im Anschluss an unsere Klausurtagung beantworten.



Worauf legen Sie 2019 besonderen Wert?

Uns ist es wichtig, alle Bönningstedter an der Entwicklung unseres Dorfes zu beteiligen.



Wo sehen Sie in Bönningstedt starken Verbesserungsbedarf?

In unseren Augen ist es dringend erforderlich, die Entschuldung der Gemeinde voranzubringen, damit die Gemeinde auch in Zukunft wichtige Projekte anschieben kann.



Fast ein Jahr nach der Kommunalwahl: Wie empfinden Sie die politische Arbeit in Bönningstedt?

Nach zehn schwierigen Jahren ist die politische Arbeit endlich wieder sachbezogen und zielorientiert. Die politische Arbeit ist wieder von einem Miteinander statt Gegeneinander geprägt.



Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Gemeinde Bönningstedt?

Wir wünschen uns den Willen, gemeinsam weiter unser schönes Bönningstedt in ein lebenswertes Dorf zu entwickeln. Weiterhin wünschen wir uns einen dauerhaft positiven Haushalt für die Gemeinde.