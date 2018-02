Elleraus CDU hofft auf bis zu 30 Prozent

Liste führt Ex-Bürgerforum-Chef Peter Groth an

von Claudia Ellersiek

24. Februar 2018, 16:21 Uhr

Die gerade erst wieder reaktivierte Ellerauer CDU geht mit Peter Groth als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl am 6. Mai. Groth führt eine Liste von 13 Bewerbern um ein Ratsmandat an, darunter auch Vorstandsmitglied Joachim Friede. Er verspricht sich von einer Neustrukturierung der politischen Landschaft nicht nur eine sachlichere und effektivere Arbeit in den gemeindlichen Gremien, sondern rechnet seiner Partei auch Chancen auf ein gutes Abschneiden aus.

Ende für die Wählervereinigungen Aktives Ellerau und BürgerForum. Nach deren Auflösung stellen sich nun noch Bürgerverein Ellerau (BVE), SPD und CDU sicher zur Wahl und dürften auch in den nächsten Gemeinderat einziehen. Fraglich ist derzeit, was aus dem bisher einzigen AfD-Ratsherrn Heiko Evermann wird und wie die Zukunft der FDP in Ellerau aussieht. Evermann war in dieser Wahlperiode Einzelkämpfer, Hans Bihl war einziges Ratsmitglied für die Liberalen. Wenn es weder den Freidemokraten noch den Ultrarechten gelingt, eine Liste aufzustellen, und danach sieht es im Augenblick aus, könnte sich die Zahl der im Gemeinderat vertretenen Parteien auf einen Schlag von jetzt sieben auf dann drei reduzieren.

Friede hofft, dass die Christdemokraten dann eine nicht unerhebliche Rolle spielen werden. „Ich denke, wir haben das Potenzial, 30 Prozent der Stimmen und damit vielleicht sechs oder sieben Sitze zu bekommen“, sagte er und lobte die Zusammensetzung der Liste, auf der auch fünf Frauen kandidieren. Auf Groth an der Spitze folgt der Vorsitzende der Ellerauer CDU, Axel Grages, auf Platz zwei. Friede, Rosemarie Nowak, Sandra Renken und CDU-Schatzmeister Thomas Stender folgen auf den Plätzen drei bis sechs. Auf den weiteren kandidieren Gerd Malade, Cathrine Grages, Marko Dedler, Malte Bödecker, Ingeborg Wölke, Jens Neumann und Giula Groth. Damit sei die Ellerauer CDU gut aufgestellt, so Friede.