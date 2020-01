Neujahrsempfang an der Krumbek : Ellerau hofft auf die S-Bahn

Beim Neujahrsempfang blickt Bürgermeister Ralf Martens voraus: Zusammenarbeit mit Quickborn „läuft noch nicht rund“

06. Januar 2020, 11:30 Uhr

Ellerau | Auf den Tischen des Ellerauer Bürgerhauses lagen gestern Fotografien aus den 1920er-Jahren. Zur Einstimmung auf die goldenen 20er unterhielt das QuSwing Ensemble aus Quickborn die gut 160 Gäste mit passenden Melodien. Und eine tolle Idee war es, drei Bürgerinnen und einen Bürger aus den 1920er-Jahren zum Neujahrsempfang einzuladen. Gemeinsam mit seinen Stellvertretern Claudia Hansen und Klaus Groth begrüßte Bürgermeister Ralf Martens die vielen Besucher, die sich zuvor in das Gästebuch eingetragen hatten. Außer Offiziellen aus den Vereinen, Verbänden, der Politik und Gemeindeverwaltung freute Martens sich, auch Knut Hansen und Peter Christensen aus der Partnergemeinde Højer begrüßen zu können. Außerdem waren unter anderem der Erste Stadtrat Klaus H. Hensel (CDU) aus Quickborn, die stellvertretende Bürgermeisterin Friederike Hinzke (CDU) aus Alveslohe und der neue Mitarbeiter der Polizeistation Ellerau, Alexander Brosowski, anwesend.

Von knapp 400 Einwohnern im Jahr 1920 habe sich die Gemeinde auf gut 6300 Einwohner Ende 2019 entwickelt, berichtete Martens. Danach bat er die Anwesenden, mit zu überlegen, was außer Telefon, Autos, Radio, Fernsehen, Fotoapparat, Flugzeugen und dem Computer noch alles an besonderen Errungenschaften des vorigen Jahrhunderts zu verzeichnen war. Auch die schnellen Veränderungen sprach Martens an und fragte: „Was kam nach der Schallplatte, dem Tonband, dem Rechenschieber oder der Telefonzelle?“ Heute gebe es Drohnen, das Smartphone mit unendlichen Möglichkeiten, das Smarthome und den 3-D-Drucker. „Was kommt danach?“

In seiner Ansprache ging Martens unter anderem auf die aktuelle Personalsituation in der Krumbek-Gemeinde und auf die Verwaltungsehe mit Quickborn ein. „Vor allem im Kita-Bereich fehlen Mitarbeiter. Dank an Erzieher und Eltern, die die Notschließung vor Weihnachten so gut mitgemacht haben. Die Zusammenarbeit mit Quickborn läuft noch nicht rund.“ Der Ausbau der AKN zur S-Bahn rücke näher, da sich der Kosten-Nutzen-Faktor verbessert habe, weil mit mehr Bahnfahrern zu rechnen sei, sagte Martens.

Wann der Radweg auf der Brücke über die Autobahn komme, sei noch nicht klar. „Ich dachte, die notwendigen Gespräche seien gelaufen. Aber mit den betroffenen Landwirten hat offensichtlich noch keiner gesprochen.“ Unter dem Applaus der Gäste sagte Martens: „Ich freue mich, dass die örtliche Feuerwehr zehn neue Kameraden gewinnen konnte.“ Abschließend überreichte der Bürgermeister den vielen Helfern des Tages zum Dank Kinogutscheine.