Jahreshauptversammlung : Elke Schreiber bleibt Chefin der Awo Quickborn

Gegenkandidatin Erna Weiß unterlag klar und rückte als Beisitzerin in den Vorstand ein.

von shz.de

24. April 2018, 12:00 Uhr

Quickborn | Erna Weiß hat für eine Überraschung bei der Jahreshauptversammlung des Quickborner Awo-Ortsverbandes gesorgt. Die frisch gebackene Rentnerin präsentierte sich den Mitgliedern als Gegenkandidatin zu Elke Schreiber für das Amt der Vorsitzenden, unterlag in der Abstimmung allerdings sehr deutlich der Amtsinhaberin. Schreiber steht bereits seit acht Jahren an der Spitze der Quickborner Awo.

Kreisverbandschef Hans-Jürgen Damm fungierte als Wahlleiter und hatte routinemäßig nach weiteren Vorschlägen außer der Wiederwahl Schreibers gefragt. Weiß ist seit über 25 Jahren passives Mitglied in der Awo. Sie suche nach der Aufgabe ihres Einzelhandelsgeschäftes nach einer neuen Herausforderung, sagte sie zu ihrer Motivation. Ihre Kandidatur kam so unerwartet, dass die Wahlleitung spontan während einer kurzen Versammlungspause entsprechende Wahlunterlagen vorbereiten musste.

Weiß wurde nach ihrer Niederlage im weiteren Verlauf der Wahlen als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. „Wenn sich in der heutigen Zeit jemand freiwillig bereit erklärt, ehrenamtlich tätig zu werden, sollte man sich darüber sehr freuen“, sagte Karl-Heinz Marquardt, AWO-Revisor, und erhielt dafür reichlich Zustimmung im vollbesetzten Saal des Awo-Treffs. Schreiber zeigte sich ebenso angetan sowohl von der guten Beteiligung als auch vom Engagement ihrer Mitglieder. „So muss Demokratie gelebt werden“, sagte sie zur Überraschungs-Kandidatur.

Veränderungen im Vorstand

Weitere Veränderungen im Vorstand gab es durch das Ausscheiden von Gisela Hinz, Christa Abendroth, Bärbel Hoffmann und Rosi Krause. Die vier Damen, die gemeinsam auf 115 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken, stellten sich aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl. Zur neuen Stellvertreterin Schreibers wurde Petra Paulick in Abwesenheit gewählt. Christa Wüstenberg wurde zur Kassenwartin bestimmt und Marion Steffner zur Schriftführerin. Als weitere Beisitzerinnen neben Weiß traten Rosita Rieckhoff und Renate Hensel in den Vorstand.

„Unterstützt uns bitte alle. Die Awo ist für Quickborn wirklich wichtig. Wir freuen uns immer, wenn neue Mitglieder kommen“, sagte Schreiber. Aktuell gibt es im Ortsverband der Eulenstadt 153 Mitglieder, von denen rund ein Drittel an der Versammlung teilnahmen. Damm lobte die beispiellosen Aktivitäten in Quickborn. Dass ein Awo-Treff jeden Werktag von 14 – 17 Uhr zum gemütlichen Kaffeetrinken geöffnet habe, sei wirklich eine ganz besondere Ausnahme, erläuterte auch die Vereinsvorsitzende in ihrem Rückblick auf 2017. Über das ganze Jahr hindurch kamen an diesen Nachmittagen durchschnittlich bis zu 25 Besucher, die miteinander klönen und Gesellschaftsspiele spielen. Einmal pro Monat gibt es einen Preis-Skat sowie einen Bingo-Nachmittag. Beliebt seien außerdem das Frühstück und der Kaffeeklatsch am Sonntag, das Mittagessen für Senioren, das Grillfest sowie das Grünkohlessen, da alle Speisen von den zahlreichen Helfern frisch zubereitet werden und daher sehr schmackhaft seien, so Schreiber weiter. Die zahlreichen weiteren Veranstaltungen im Jahreskalender, darunter auch Neuigkeiten, würden zu gegebener Zeit bekanntgemacht werden, so die Vorsitzende. Die Verzögerung sei dem Wechsel im Vorstand geschuldet, sagte sie.