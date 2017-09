Elefantenrunde als Kreuzchenhilfe

vergrößern 1 von 2 Foto: Thölen 1 von 2

„Wie wäre es zum Beispiel mit einer Elefantenrunde“, schlug Verlagskaufmann Stefan Wolters vor. Der Bönningstedter Bürger war der Einladung des Ortsvereins der SPD unter dem Vorsitz von Frauke Foth zum Dialog ins Kulturzentrum gefolgt. Auf dem Programm standen ein freier Meinungsaustausch und ein Aufruf zur Ideenfindung im Hinblick auf die Wahl der Gemeindevertretung im kommenden Mai.

Es ging um Transparenz und Beteiligungsverfahren, Dorfentwicklung und Finanzen. „Was können wir besser machen? Was ist in unserem Dorf geplant, und wohin wollen wir uns entwickeln?“, waren zentrale Fragen, die Moderator Karl-Heinz Franze der gemischten Runde stellte. „Ich will Kreuzchenhilfe. Macht es doch spannend. Schließt euch mit den anderen Parteien zusammen“, griff Berit Adams die Idee von Wolters über eine Elefantenrunde in einer Wahlkampfarena auf.

Die stellvertretende Vorsitzende des Bönningstedter Tennis-Clubs (BTC) wünschte sich eine parteienübergreifende Veranstaltung zur leichteren Wahlentscheidung. Rolf Lammert (CDU) war als Vorstandsvorsitzender des SV Rugenbergen eingeladen. Die Veranstaltung gefiel ihm gut als ein Auftakt zu einem besseren Dialog und mehr Transparenz. „Ich würde wiederkommen. Ich wünsche mir mehr Aufklärung für die, die nicht in der Kommunalpolitik tätig sind“, sagte Lammert.

Sehr konkrete Ideen und Vorschläge, was die Beteiligung der Bürger, das Nachvollziehen gemeindepolitischer Entscheidungen angehe und damit die Transparenz für die Menschen erhöhe, die nicht permanent in der Materie stehen, fasste Axel Graßmann (SPD) für unsere Zeitung zusammen. In Borstel-Hohenraden haben die Bürger am Ende einer Gemeinderatssitzung nochmals die Gelegenheit, Fragen zu stellen, und nicht nur in der Bürgerfragestunde davor. Auch in Appen sorgen neue Medien für mehr Offenheit. Tagesordnungen, Dokumente wie Finanzpläne gehören für jedermann sichtbar per Beamer an die Wand geworfen. Insbesondere neue Bürger sollen durch Namensschilder die Möglichkeit erhalten, ihre Gemeindevertreter leichter kennenzulernen. Und Redner sollen mit Mikrofonen zum besseren Verständnis ausgestattet werden. In all diesen Punkten stimmte die Gesprächsrunde überein.

Noch keine Generallösung hatten die Teilnehmer auf die Frage, wie man mehr Menschen für den Besuch solcher Veranstaltungen sowie für die ehrenamtliche Mitwirkung in der Kommunalpolitik gewinnen könne. „Ich wünsche mir ein Fortbestehen solcher Dialoge und dass wir die Vorschläge umsetzen können“, sagte Nils Helge Himmelreich (SPD). Dem Bürger Lennart Kurt gefiel die lockere Atmosphäre. Solche Veranstaltungen müssten wiederholt werden und sich rumsprechen. „Dann sind beim nächsten Mal vielleicht wieder fünf Personen mehr dabei“, sagte er.