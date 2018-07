Einmal um die Ostsee und zurück

Drei Tangstedterinnen nahmen am Baltic Sea Circle teil / Mit ihrem 21 Jahre alten T4 fuhren sie 8016 Kilometer

von shz.de

28. Juli 2018, 16:00 Uhr

Etwa zwei Millionen Kilometer legten 256 Teams beim diesjährigen Baltic Sea Circle insgesamt zurück. Für die Gruppen ging es einmal rund um die Ostsee. 220 Mannschaften kamen auch wieder im Ziel am Hamburger Fischmarkt an.

Darunter auch eines von gerade einmal drei reinen Frauenteams: Das Team „LadiesGetLostInAdventures“ aus Tangstedt, das sind Celina Nordheim (23), Melinda Nordheim (25) und Lara Biermann (23). Sie wagten das große Abenteuer und legten bei der wohl nördlichsten Rallye der Welt durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Litauen, Polen und Deutschland insgesamt 8016 Kilometer zurück. Was sie bei ihrer 16-tägigen Reise alles erlebt haben, berichten sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schon der Start auf dem Hamburger Fischmarkt blieb den Dreien in Erinnerung. „Es war eine unglaublich Atmosphäre. So viele Menschen, so viele Teams. Da wurde einem erst klar, dass es hier um eine Teamveranstaltung ging“, fasste es Melinda Nordheim zusammen. Direkt zu Beginn der Tour starteten die drei Tangstedterinnen durch. Mit einigen Zwischenstopps fuhren sie bis nach Krakshult in Schweden. Dort übernachteten sie auf einer Alpakafarm. Ab da ging es für die Gruppe nicht mehr alleine weiter. „Wir sind ab der Mitte von Schweden mit drei Teams gefahren bis zu den Lofoten“, erinnerte sich Celina Nordheim.

Die Hilfsbereitschaft unter den Teams sei allgemein sehr groß gewesen. „Über die WhatsApp-Gruppe haben wir erfahren, dass ein Team einen Unfall hatte. Alle haben sofort nachgefragt, ob alles in Ordnung ist und sich Sorgen gemacht“, sagte Melinda Nordheim. Zum Glück sei der Unfall glimpflich ausgegangen. Dem stimmte auch ihre Schwester Celina Nordheim zu: „Jeder fährt zwar für sich, aber man kann immer auf die Hilfe der anderen zählen.“

Mit ihrem „Günni“, der später von einigen anderen Teilnehmern aufgrund zahlreicher herumliegender Klamotten liebevoll in „Mülli“ umgetauft wurde, reisten sie einmal um die Ostsee. Der Volkswagen T4 aus dem Baujahr 1997 überstand dabei so einige Situationen. „Uns hat ein Wohnmobil gerammt und den Spiegel dabei beschädigt“, schilderte Melinda Nordheim. Auch ein paar Steinschläge habe „Günni“ abbekommen und einen Radbolzen haben sie verloren. „Aber insgesamt hat er top durchgehalten“, lautete das Fazit von ihr.

Besonders in Erinnerung blieben den Damen die Lofoten. „Man hatte das Gefühl, man sei in der Karibik, nur, dass es dort sehr viel kälter war“, erinnerte sich Celina Nordheim und lachte. Dort haben sie auch die anderen Teams wiedergetroffen und es gab eine große Party. „Das war toll. Alle hatten andere Geschichten zu erzählen“, sagte Biermann.

Als eines von nur wenigen Teams trauten sich die Frauen auch nach Russland. „Viele sind gar nicht erst hingefahren oder sind direkt wieder umgedreht. Wir wollten es zumindest versuchen“, sagte Biermann weiter. Doch alleine wollten sie dann auch nicht fahren und so wurden sie stets von einem Männer-Team begleitet. Dabei stellten sie eines fest: Russland ist nicht so ihr Ding. Zu trist und zu trostlos sei es für sie gewesen. „Wir haben es mal gesehen, aber nochmal hinfahren, würde ich nicht“, fasste es Celina Nordheim zusammen.

Auch die zahlreichen Buckelpisten in Russland sorgten dafür, dass die Tangstedterinnen froh waren, das Land wieder verlassen zu können. Nerven mussten die Drei an den Grenzen nach Russland und Polen beweisen. Teilweise mussten sie stundenlang vor der Grenze ausharren. „Die Kontrollen an sich haben gar nicht so lange gedauert. Wir mussten davor immer super lange warten“, erinnert sich Celina Nordheim noch lebhaft.

Dennoch verloren die Drei nie den Spaß an dem Abenteuer. „Einige haben das schon sehr ernst genommen“, sagte Biermann. Die Tangstedterinnen waren am Ende bekannt für ihre kreativen Outfits und ihre lockere Art. Bei jeder Party trugen sie andere ausgefallene Klamotten, aber stets im Partnerlook. Auf ihrer Fahrt mussten sie auch einige Aufgaben bewältigen. Auch die nahmen sie leicht hin. „Als erstes mussten wir eine Büroklammer in immer größere Gegenstände eintauschen und das in jedem Land“, erklärte Melinda Nordheim. Außerdem mussten sie Sand von der dänischen Küste und skandinavisches Eisen besorgen. Wie berichtet, gehörte auch der Transport des schwedischen Stinkefischs „Surströmming“ zu den Aufgaben.

Und was bleibt? „Freundschaften sind entstanden. Zu manchen haben wir beinah täglich Kontakt“, sagte Celina Nordheim. Sie wären am liebsten noch weitergefahren, sagte Melinda Nordheim. „Da hat keiner mit gerechnet, dass drei Blondies das schaffen würden“, sagte Celina Nordheim sichtlich stolz. Die Teilnahme am Baltic Sea Circle ist für die „LadiesGetLostInAdventures“ noch lange nicht das Ende. Für die nächste Rallye stehen die Tangstedterinnen schon in den Startlöchern: Die European Rallye. „Da möchten wir auf jeden Fall mitmachen. Vielleicht schon im nächsten Jahr“, kündigen sie an.

Der Baltic Sea Circle ist jedoch nicht nur ein Abenteuer. Die Rallye war auch für den guten Zweck. Celina Nordheim, Melinda Nordheim und Lara Biermann schafften es insgesamt 5780 Euro zu sammeln. Damit übertrafen sie um 2780 Euro ihr ursprüngliches Ziel. Das Geld teilen sie zwischen den Vereinen Moebius-Syndrom Deutschland und die autonomen Jugendwerkstätten Hamburg auf.