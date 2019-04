Einem Leben auf der Spur

Geschichtsforscher Matthias Fischer-Willwater sucht für jüdisches Zentrum Zeitzeugen, die sich an Halbjüdin Eva Hirche erinnern

von Claudia Ellersiek

09. April 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Das Leben der Halbjüdin Eva Hirche, geboren 1933 in Jever und gestorben 2016 in Israel, ist weitgehend dokumentiert. Lücken gibt es nur wenige. Eine tut sich in Quickborn auf. Hier kam sie ab Ende 1941 für 18 Monate auf einem großen Bauernhof unter und konnte sich offenbar frei und nahezu unbehelligt bewegen.

Was sie hier getrieben hat, ist ebenso wenig bekannt wie die Antwort auf die Fragen, ob sie hier zur Schule gegangen ist, Freunde gefunden, an Freizeitaktivitäten teilgenommen hat. Der Quickborner Geschichtsforscher Matthias Fischer-Willwater, der sich seit mehr als 25 Jahren mit der Aufarbeitung der Zeit zwischen 1933 und 1945 in Quickborn beschäftigt, möchte endlich Licht ins Dunkel bringen. Er kommt damit einer Bitte der Mitarbeiter im Gröschler-Haus in Jever, Zentrum für jüdische Geschichte, nach. Fischer-Willwaters Hoffnungen ruhen nicht zuletzt auf möglicherweise noch lebende Zeitzeugen, die sich an das hübsche Mädchen mit den dunklen Locken erinnern, und ruft sie auf, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.

Rückblende: Der dreijährige Wonneproppen mit dem frechen Kurzhaarschnitt, Stupsnase und den in dicke Wollstrümpfe gepferchten kurzen Beinchen stapft stillvergnügt über den menschenleeren Marktplatz in Jever, grient ab und an in Papas Kamera und zieht einen Puppen-Bollerwagen hinter sich her. Dann plötzlich steht die kleine Eva Hirche genau dort, wo ihr Vater Adolf sie augenscheinlich haben wollte: vor einem Banner mit der Aufschrift „Die Juden sind unser Unglück“. Für die Mitarbeiter des Gröschler-Hauses ist diese Szene mitnichten ein Zufallsprodukt, sondern von Hirche genau geplant.

Er, der Christ, war mit der Jüdin Erna verheiratet. Töchterchen Eva war damit ein „Mischling 1. Grades“, wie die Nationalsozialisten die Halbjuden bezeichneten. Und so hat die Szene trotz der kindlichen Leichtigkeit etwas Unheimliches, Verstörendes. Sie ruft bei dem Betrachter eine Ahnung dessen, was folgen sollte, hervor: Verfolgung, Misshandlung, Verrat, Heimatlosigkeit, Hunger und Krankheit. 220 Juden lebten 1936 den Recherchen zufolge in Jever, vier Jahre später gab es nur noch Erna Hirche. Alle anderen waren geflohen oder verhaftet worden.

Und auch sie wollten die Bürger der friesischen Kleinstadt los werden. Also hängte man ihr eine Straftat an, beschuldigte sie, in einem Haus, in dem auch ein Büro der Gestapo untergebracht war, Feuer gelegt zu haben. das Gericht sah ihre Schuld als erwiesen an und verurteilte sie zu acht Monaten Haft, obwohl sie zur Zeit des Feuers unter dem Einfluss von Schlaftabletten fest geschlafen hatte.

Wo Töchterchen Eva in dieser Zeit untergebracht wurde, ist nicht klar. Vermutlich kümmerten sich ihr Vater und Verwandte um die Siebenjährige. Kaum war die Mutter wieder auf freiem Fuß, tauchte sie zusammen mit Eva unter und zog von Versteck zu Versteck. Sie wurden rumgereicht, konnten nirgendwo lange bleiben, lebten in ständiger Angst.

In Hamburg wurden sie schließlich von Verwandten aufgenommen, die nach dem Beginn der Deportationen ebenfalls in Gefahr schwebten. Überlebt hat fast niemand – Onkel, Tanten und Cousinen Eva Hirches starben in Theresienstadt oder Auschwitz. Zu dem Zeitpunkt waren Mutter und Tochter allerdings bereits weitergezogen. „Ende 1941 kam ich auf einen großen Bauernhof in Quickborn bei Hamburg. Mit erfundenen Geschichten wurden die neugierigen Gemüter beruhigt, und ich konnte dort fast volle 18 Monate bleiben“, schreibt Hirche später. Mutter Erna war zu dem Zeitpunkt schon wieder auf freiem Fuß. Ob sie mit nach Quickborn kam, ist unklar.

Fischer-Willwater ist sich sicher: Die Rede ist vom Gronau-Hof in der Ellerauer Straße, auf dem Monika Schnurr heute ihre eine Tierarztpraxis führt. „Der Großvater ihres Mannes, Hans Carl Bernhard Micheelsen, ein Freund jüdischer Kaufleute in Hamburg, soll Eva aufgenommen haben“, sagte Fischer-Willwater im Gespräch mit unserer Zeitung. Er geht davon aus, dass das Mädchen in Quickborn zumindest für eine kurze Zeit die Volksschule besucht hat. Beweise für diese These fand er bislang nicht, ebenso wenig wie für die Vermutung, dass ihre Lehrerin Anna Averhoff hieß und neben Gronau-Bauer Micheelsen die einzige war, die über Evas wahre Identität informiert war. „Meine Hoffnungen gehen dahin, dass es vielleicht noch Menschen gibt, die Eva als Klassenkameradin wiedererkennen“, sagte Fischer-Willwater.

Nach ihrem Aufenthalt in der Eulenstadt versteckte sich Eva zusammen mit ihrer Mutter zunächst wieder in Hamburg, ging dann nach Jever, wo sie sich auf einem Dachboden verborgen hielten. Eine weitere Station war Oldenburg, wo die inzwischen seelisch zerrüttete Erna Hirche ihren ersten Suizidversuch unternahm.

Es folgten die Verschleppung des Ehemanns und Vaters in ein westfälisches Arbeitslager, weil der einer Scheidung nicht zustimmen mochte. Seine Frau bekam den Deportationsbefehl nach Theresienstadt, der dann allerdings nicht mehr vollstreckt wurde. Auch einen zweiten Selbstmordversuch, überlebte Erna. Sie starb schließlich 1959.

Tochter Eva aber machte ihren Weg, holte nach einem Sanatoriumsaufenthalt ihren Schulabschluss in Belgien nach, studierte kurzzeitig in England und ging schließlich nach Israel. Sie heiratete, bekam mit ihrem Mann Georges Basnizki einen Sohn und arbeitete als Sekretärin, Journalistin und Übersetzerin. 2016 starb sie 83-jährig in Jerusalem. Mit Deutschland verbanden sie zahlreiche Freundschaften. Wer Informationen über Hirches Zeit in Quickborn hat, wendet sich an Fischer-Willwater unter Telefon (0 41 06) 37 00.