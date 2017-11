Eine Sport-Show der Extraklasse

vergrößern 1 von 3 1 von 3

In der Lilli-Henoch-Sporthalle in Quickborn lag große Aufregung in der Luft. Kostüme wurden zurechtgerückt und die Choreografie noch ein letztes Mal durchgegangen. In jedem Jahr ist die Sport Show des TuS Holstein Quickborn der Höhepunkt. Hunderte Besucher fanden sich in der Sporthalle ein, um die Präsentationen zu verfolgen.

Den Anfang machte die Ju Jutsu Sparte. Sie zeigten, wie ein Training bei ihnen aussieht, während Trainer Ashot Arustamjan den Besuchern erklärte, worum es bei dem Sport geht. Es sei ein reines Selbstverteidigungssystem und heiße übersetzt „sanfte Kunst“. „Täter suchen sich keine Gegner, sie suchen sich Opfer“, erklärte Arustamjan. Deswegen sei es wichtig, dass sich die Sportler im Notfall verteidigen können. Sie zeigten verschiedene Wurftechniken sowie Bodenarbeit. Die Line-Dance-Gruppe war in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei und zeigte Tänze zur Musik von Luis Fonsi „Despacito“ oder Ed Sheeran.

Für besonderes Entzücken sorgte die Ballett-Gruppe. In ausgefallenen und kreativen Kostümen präsentierten sie sich als Rochen, Quallen, Korallen und Delphine. Wuselig wurde es bei der Sparte Kinderturnen. Etwa 100 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren zeigten dabei ihr Können am Barren, Kasten oder beim Bodenturnen. Vier Stunden lang wurde das Publikum von den Sportlern unterhalten. „Es ist immer ein großes Spektakel und macht Spaß, anzusehen“, lautete das Fazit von Rainer Moor. Er besucht seit mehreren Jahren die Sport-Show des TuS Holstein Quickborn.

Auch Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) und Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU) ließen sich die Darbietungen nicht entgehen. „Wichtig sind heute nur die Sportler. Sie haben viel trainiert und viel organisiert. Jetzt können sie zeigen, was sie draufhaben“, sagte Köppl. Er dankte außerdem den Helfern im Hintergrund. „Es ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Dem stimmte auch Hartmut Leutner, stellvertretender Vorsitzender des Verein zu. Seit dem Frühjahr proben die Sparten bereits für die Show. „Wir beginnen schon jetzt die Planung für die nächste Show“, erklärte er. Der Termin steht bereits jetzt fest. Am Sonnabend, 24. November, geht die Sport-Show in die 42. Auflage.