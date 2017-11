Eine Laterne für Martin Luther

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernhardt 1 von 2

Am Reformationstag feierte die Ellerauer Kirchengemeinde mit 180 kleinen und großen Besuchern ein Fest, das mit einem Gottesdienst begann und nach einem gemeinsamen Essen mit einem Feuerwerk endete. Dieses im Dorf inzwischen fast legendäre Feuerwerksfest fand bereits zum 13. Mal statt.

„Begonnen haben wir damals mit 30 Personen bei uns zu Hause“, sagte Silke Remer, die das Fest ins Leben gerufen hat. Aber schon bald wurde das Haus zu klein, die Gruppe der Teilnehmer zu groß, und die beliebte Veranstaltung wurde kurzerhand ins Gemeindehaus St. Ansgar am Berliner Damm verlegt.

„Die Idee war, Kinder und Eltern einzuladen, damit sie etwas zusammen mit der Gemeinde machen. Es soll eine Alternative zu Halloween sein – mit Verkleiden, Spielen und Süßigkeiten, damit die Kinder auch hier Spaß haben. Wir sind mehr für das Licht als für die Dunkelheit, und das ist uns wunderbar gelungen“, freuten sich Silke Remer und die freiwilligen Helfer. „Wir sind überwältigt, dass sich so viele Eltern mit ihren Kindern angemeldet haben. Es war wunderschön“, sagte Evelin Friedrich von der Kirche.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst begannen die verschiedenen Aktivitäten in allen Räumen des Ansgarhauses. Jede und jeder konnte sich nach seinen Interessen an den Aktionen beteiligen. Da wurden große und kleine Besucher geschminkt, Laternen und Fackeln gebastelt, Stockbrot gebacken und Naturketten oder Sandbilder hergestellt. „Die teilnehmen Kinder und Erwachsenen sind nicht nur aus unserer Gemeinde. Sie kommen auch aus der Nachbarschaft und werden in den Schulen über die Veranstaltung informiert“, so Friedrich.

Nach dem gemeinsamen Abendessen mit anschließendem Gottesdienst zog eine Prozession aus vielen Kinder und Erwachsenen mit Laternen, Fackeln und Leuchtstäben durch den Park zum Festplatz. Angesichts des hellen Lichts hatte Petrus ein Einsehen, und so konnte das Abschlussfeuerwerk bei trockenem Wetter mit vielen „Ahs“ und „Ohs“ bewundert werden.