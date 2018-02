Eine glatte Eins für die Pflege

„Haus Am Rehhagen“ erhält Bestnote bei Prüfung

Das Seniorenwohnheim „Haus Am Rehhagen“ in Hasloh erhielt bei der Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen (MDK) erneut die Gesamt-Bestnote 1,0. „Jetzt ist die Messlatte richtig hoch“, sagte Nicole Brügge bereits im vergangenen Jahr, als sie mit ihrer Mannschaft zum ersten Mal die Auszeichnung erhielt. Umso stolzer war die Leiterin der Altersresidenz jetzt, dass sie mit ihrem 62-köpfigen Team das Ergebnis nicht nur halten, sondern sogar verbessern konnte.

In die Beurteilung gehen vier Bereiche ein: die Pflege und medizinische Versorgung, der Umgang mit demenzkranken Bewohnern, die soziale Betreuung und Alltagsgestaltung sowie Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene. Während das Hasloher Seniorenwohnheim im vergangenen Jahr im ersten Bereich noch eine Note von 1,1 erzielte, gab es jetzt in allen Bereichen eine glatte 1,0.

Die Transparenzberichte werden im Internet als Wegweiser für Senioren und ihre Angehörigen veröffentlicht. Brügges Philosophie lautet „Jeder ist wichtig“ von den Reinigungskräften über das Küchenpersonal, die Büroangestellten bis hin zur Pflege. Insbesondere um die Wünsche ihrer 96 Bewohner kennenzulernen und zu erfüllen, seien die Mithilfe und Ideen jedes Einzelnen gefragt, sagte Brügge. „Oft sind es nur Kleinigkeiten, und trotzdem oder gerade deshalb versuchen wir immer, darauf einzugehen.“

Es gehe um Wertschätzung, um das Recht auf Lebensfreude auch im Alter sowie um ein Zuhause und nicht einfach nur ein Pflegeheim, sagte die Leiterin weiter. Da geht es auch mal ganz spontan nach draußen zum Schneemannbauen, wenn es schon mal schneit.

Neueste Idee von Teamleiterin Sigi von Schmude ist eine kleine Frühstücksrunde mit älteren Damen. In einem dafür hergerichteten Dachzimmer deckt die Therapeutin für sechs Seniorinnen mit Porzellan, Servietten und frischen Blumen den Frühstückstisch in Kaffeehaus-Atmosphäre. „Was können wir tun, dass Sie sich bei uns zuhause fühlen?“, das ist genau eine der zentralen ersten Fragen, die nach Möglichkeit bereits vor Einzug eines neuen Bewohners im Rahmen eines Aufnahmemanagements im „Haus Am Rehhagen“ ermittelt werden.

Federführend für diesen Aufgabenbereich ist die von Brügge 2017 neu aufgestellte Führungsebene: Nadine Pekruhl als Pflegedienstleiterin und ihre Stellvertreterin Dominick Sempert sowie Andrea Gehrandt als Qualitätsmanagement-Beauftragte. Für Brügge war bei der Auswahl wichtig, dass alle drei so gut qualifiziert sind, dass sie kontinuierliche interne Schulungen sowie Mitarbeiterfachanleitungen geben können, um den Standard des Hauses durch alle Ebenen vom Fach- bis zum Hilfspersonal halten und weiter verbessern zu können.