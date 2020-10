Zeugen gesucht : Einbrüche in Norderstedter Wohnhäuser: Einmal schlug Alarmanlage Täter in die Flucht

Der oder die Täter stahlen ein E-Bike aus einem Wintergarten und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

von Caroline Hofmann

05. Oktober 2020, 17:29 Uhr

Am Donnerstag (1. Oktober) sind bislang Unbekannte in ein Wohnhaus im Pinnauweg in Norderstedt (Kreis Segeberg) eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach müssen der oder die Täter zwischen 15.50 und 21 Uhr zugeschlagen haben.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt

Nach Angaben der Polizei waren die Bewohner während dieses Zeitraums nicht zu Hause. Der Unbekannten verschafften sich unbehelligt Zutritt zum Haus.

Mit einem im Wintergarten abgestellten E-Bike der Hauseigentümer flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Kai Hädicke-Schories, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Montag (5. Oktober) ist es in der Straße Hökertwiete in Norderstedt zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Gegen 5.20 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Wohnhaus ein. Dabei lösten sie einen optischen und akustischen Alarm aus. Ohne Beute ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen können sich bei Kripo melden

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die zu den Tatzeitpunkten etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04101) 20 20 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

