Zeugen gesucht : Einbrüche in Ellerauer Kleingartenanlage: Sieben Gartenparzellen aufgebrochen

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Parzellen.

von Caroline Hofmann

07. Mai 2020, 13:42 Uhr

Ellerau | In der Kleingartenanlage an der Dorfstraße in Ellerau ist es zwischen Dienstag (5. Mai) und Mittwoch (6.Mai) zu insgesamt sieben Einbrüchen in Gartenparzellen gekommen. Das teilt Steffen Büntjen von der Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach schlugen die bislang unbekannten Täter vermutlich in der Zeit von 20 bis 10 Uhr zu.

Als Stehlgut konnten bislang lediglich alkoholische Getränke festgestellt werden. Steffen Büntjen, Polizeidirektion Bad Segeberg

Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit ermittelt. Laut Büntjen kam es im Zeitraum vom 29. April bis 5. Mai zu weiteren Einbrüchen in der Ellerauer Kleingartenanlage. Auch in diesen Fällen konnten die Täter noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizeistation Ellerau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon (04106) 9769700 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?