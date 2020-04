Polizei sucht Zeugen : Einbruchsversuch in Ellerauer Bäckerei: Täter scheitern an der Eingangstür

Nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei-Filiale im Ellerauer Nahversorgungszentrum sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

von Claudia Ellersiek

27. April 2020, 13:36 Uhr

Ellerau | In der Nacht zu Sonnabend (25. April) haben bislang unbekannte Täter versucht, die Tür zu einer Bäckerei-Filiale am Berliner Damm in Ellerau aufzubrechen und so ins Innere zu gelangen.

Das hat ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg im Gespräch mit shz.de bestätigt. Demnach scheiterten sie und ließen dann offenbar von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Tür wurde beschädigt

Nach ersten Erkenntnissen fand der Einbruchsversuch in der Zeit zwischen 20 Uhr am Freitag (24. April) und 4.30 Uhr am nächsten Morgen statt. Die betroffene Filiale befindet sich zusammen mit einem Edeka-Markt in einem Gebäudekomplex im Ellerauer Nahversorgungszentrum am Berliner Damm. Mitarbeiter der Filiale stellten am nächsten Morgen Beschädigungen an der Tür fest, die die Polizei später als Hinweis auf den versuchten Einbruch wertete. Bei ihren weiteren Ermittlungen hoffen die Beamten nun auf die Hilfe der Bevölkerung.

Sie rufen Zeugen oder andere Bürger, die die Ermittlungen mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen können, dazu auf, sich unter Telefon (040) 528060 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?