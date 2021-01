Zeugen gesucht : Einbruch in Quickborn: Frau überrascht Einbrecher in ihrem Haus

Nachdem die Bewohnerin des Hauses in Quickborn den Mann überrascht hatte, machte er sich unerkannt aus dem Staub.

von Claudia Ellersiek

11. Januar 2021, 14:30 Uhr

Quickborn | Die Serie der Einbrüche in Quickborn reißt nicht ab. Nach Polizeiangaben ist ein unbekannter Mann am Sonnabend (9. Januar) gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ernst-Barlach-Weg eingedrungen. Um 18 Uhr wurde er schließlich von der Bewohnerin überrascht. Wie lange er sich zu dem Zeitpunkt bereits in den Wohnräumen aufgehalten hat, teilte Polizeisprecherin Sandra Firsching zunächst nicht mit.

Täter flieht in unbekannte Richtung

Demnach floh der Täter in unbekannte Richtung, nachdem er entdeckt worden war. „Eine Beschreibung liegt derzeit nicht vor“, so Firsching. Ob etwas gestohlen wurde, sei außerdem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Und genau dabei erhofft sich die Kriminalpolizei jetzt Hilfe durch die Aussagen von möglichen Zeugen.

Wer zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setze sich mit der Kripo in Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 20 20 in Verbindung.