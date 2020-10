Norderstedt : Einbruch in Doppelhaushälfte: Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

von Caroline Hofmann

27. Oktober 2020, 10:15 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt sind am Montagabend (26. Oktober) bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, müssen sie sich zwischen 17 und 20.47 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus im Wilstedter Weg verschafft haben. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Norderstedter Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten die Spuren vor Ort. Die Sonderkommission Wohnung (Sachgebiet 4) der Kriminalinspektion Pinneberg hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wilstedter Weg beziehungsweise den angrenzenden Straßen beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 20 20 entgegen.

