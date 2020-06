Indoor-Spielplatz : Einbruch bei Kids and Play in Bönningstedt: Polizei sucht Zeugen

Die Tat soll sich in der zweiten Juni-Woche ereignet haben. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf mehrere zehntausend Euro.

von Finn Warncke

18. Juni 2020, 14:35 Uhr

Bönningstedt | Beim Indoor-Spielplatz Kids and Play in Bönningstedt ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag, 18. Juni, mitteilte, erbeuteten bislang unbekannte Täter diverse Spielgeräte.

Der genaue Tatzeitpunkt sei nicht bekannt. Laut Angaben der Polizei sollen die Täter aber in der Woche vom 8. bis 12. Juni von Montag, 15 Uhr, bis Freitag, 10.50 Uhr, eingebrochen sein.

Gewaltsam Zutritt verschafft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und sackten Spielzeug und technische Geräte ein.

Der Schaden wird aktuell auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (0 41 01) 20 20 entgegen.

