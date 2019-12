Polizei sucht Zeugen : Einbrecher erbeuten Bargeld bei Diebstahl in Quickborner Mehrfamilienhaus

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise entgegen.

Avatar_shz von Andrea Stange

17. Dezember 2019, 12:40 Uhr

Quickborn | Schreck in der frühen Abendstunde in Quickborn. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist am Montag, 16. Dezember, in ein Mehrfamilienhaus in der Friedlandstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung.

Tatzeit

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 9.30 und 18.30 Uhr. Erbeutet wurde von den Einbrechern nach Mitteilung der Polizei Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Tat werden unter Telefon 04101 2020 entgegen genommen.

